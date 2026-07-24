< sekcia Zahraničie
Netanjahu sa na budúci týždeň v Bielom dome stretne s Trumpom
Graham patril medzi najbližších spojencov prezidenta USA Donalda Trumpa v Senáte a počas súčasného konfliktu proti Iránu patril medzi jeho najvýraznejších podporovateľov.
Autor TASR
Jeruzalem 24. júla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v utorok stretne v Bielom dome vo Washingtone s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Oznámila to v piatok kancelária izraelského lídra, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„V rámci návštevy sa premiér v utorok stretne v Bielom dome s prezidentom Trumpom a zúčastní sa na pohrebe senátora Lindseyho Grahama, ktorý bol priateľom Izraela,“ uviedla Netanjahuova kancelária s tým, že premiér do Washingtonu odcestuje v pondelok.
Lindsey Graham zomrel 11. júla vo veku 71 rokov. Predbežná správa súdneho lekára uviedla ako príčinu smrti natrhnutie steny aorty.
Graham patril medzi najbližších spojencov prezidenta USA Donalda Trumpa v Senáte a počas súčasného konfliktu proti Iránu patril medzi jeho najvýraznejších podporovateľov. Viedol senátny rozpočtový výbor a v budúcom volebnom období sa mal stať najvyššie postaveným republikánom v senátnom justičnom výbore.
„V rámci návštevy sa premiér v utorok stretne v Bielom dome s prezidentom Trumpom a zúčastní sa na pohrebe senátora Lindseyho Grahama, ktorý bol priateľom Izraela,“ uviedla Netanjahuova kancelária s tým, že premiér do Washingtonu odcestuje v pondelok.
Lindsey Graham zomrel 11. júla vo veku 71 rokov. Predbežná správa súdneho lekára uviedla ako príčinu smrti natrhnutie steny aorty.
Graham patril medzi najbližších spojencov prezidenta USA Donalda Trumpa v Senáte a počas súčasného konfliktu proti Iránu patril medzi jeho najvýraznejších podporovateľov. Viedol senátny rozpočtový výbor a v budúcom volebnom období sa mal stať najvyššie postaveným republikánom v senátnom justičnom výbore.