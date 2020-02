Netanjahu sa na záver kampane chce zapáčiť izraelským Arabom

Jeruzalem 27. februára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a jeho pravicová strana Jednota (Likud) začali v posledných dňoch predvolebnej kampane intenzívne oslovovať potenciálnych voličov v komunite izraelských Arabov. Informoval o tom vo štvrtok denník The Times of Israel.



Netanjahu, ktorý sa vlani pred parlamentnými voľbami v septembri ostro vymedzoval proti Arabom, napríklad nedávno - prekvapujúco - poskytol rozhovor televízii Hala - jedinému súkromnému kanálu vysielajúcemu v Izraeli v arabčine. Na svojej facebookovej stránke Netanjahu z posvätnej knihy moslimov Korán citoval súru o púti hadždž a viedol kampaň v arabských mestách Tamra a I'billin v oblasti Galilea na sever Izraela.



V rozhovore pre televíziu Hala sa Netanjahu pokúsil rozptýliť obavy Arabov z plánu prezidenta USA Donalda Trumpa na vyriešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu, ktorý napr. pripúšťa, že desať miest obývaných izraelskými Arabmi a nachádzajúcich sa v blízkosti Západného brehu by sa mohlo pričleniť k územiu budúceho palestínskeho štátu, ak by s tým Izrael a Palestínčania súhlasili.



Netanjahu však v televízii uviedol, že ide o vágnu formuláciu a ubezpečoval redaktora televízie, aby túto tému "nechal tak", lebo "sa to nestane".



Netanjahu tiež uviedol, že sa pracuje na tom, aby Izraelčania moslimského vierovyznania mohli na púť hadždž do Saudskej Arábie mohli cestovať priamo z Izraela. Momentálne musia cestovať cez Jordánsko.



Na záver kampane sa Netanjahu a Likud sústredili aj na kritiku koalície štyroch najväčších strán izraelských Arabov, ktorá ide do parlamentných volieb ako Spoločný zoznam. Netanjahu tvrdí, že Spoločný zoznam neurobil pre arabskú verejnosť v Izraeli "nič", a pripomenul, že vláda pod jeho vedením nedávno vyčlenila investície pre arabské komunity.



The Times of Israel dodal, že Spoločný zoznam v parlamente obhajoval množstvo tém, ktoré sú pre Arabov dôležité: boj proti zločinu, vypracovanie stavebných plánov a zastavenie búrania domov postavených bez povolenia úradov.



Amjad Šbita, člen vedenia mimovládnej organizácie Sikkuj, ktorá sa usiluje o pokrok v otázkach židovsko-arabskej rovnosti, podľa The Times of Israel tvrdí, že cieľom Netanjahuových aktivít voči Arabom v skutočnosti nie je získať ich hlasy.



"Cieľom Netanjahuovej kampane zameranej na arabskú komunitu je znížiť jej účasť na voľbách," uviedol Šbita v rozhovore. Vysvetlil, že Netanjahu vie, že "Arabi nebudú hlasovať za Likud a že v posledných voľbách prišli k volebným urnám vo veľkom počte kvôli jeho rétorike zameranej práve proti nim." "Tentoraz ubral (z rétoriky) a dúfa, že Arabi sa v deň volieb rozhodnú zostať doma," dodal Šbita.



Predčasné parlamentné voľby sa v Izraeli budú konať 2. marca, ide o tretie voľby v poradí za posledných 11 mesiacov.