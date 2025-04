Netanjahu sa odmietol „podriadiť diktátu“ Hamasu

Jeruzalem 20. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu prisľúbil, že privedie domov zvyšných rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy bez toho, aby sa podriadil požiadavkám palestínskeho militantného hnutia Hamas. Vojenské ťaženie Izraela v tejto palestínskej enkláve podľa neho dosiahlo "kritickú fázu", informuje TASR podľa agentúry AFP.



„Verím, že môžeme priviesť našich rukojemníkov domov bez toho, aby sme sa podriadili diktátu Hamasu,“ povedal Netanjahu v rámci svojho prvého vyjadrenia po tom, čo palestínske hnutie, ktoré sa usiluje o trvalé ukončenie vojny v Gaze, odmietlo nový návrh na prímerie zo strany Izraela.



„Nachádzame sa v kritickej fáze ťaženia, a v tomto bode potrebujeme k víťazstvu trpezlivosť a odhodlanie,“ dodal Netanjahu.



Na jeho výroky bezprostredne reagovalo izraelské zoskupenie Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných osôb, ktoré Netanjahua obvinilo, že "nemá žiadny plán" na zabezpečenie slobody pre zadržiavaných.



„Existuje jedno jasné, uskutočniteľné a naliehavé riešenie, ktoré možno dosiahnuť teraz: dosiahnuť dohodu, ktorá každého privedie domov - aj keby to znamenalo zastavenie bojov,“ uviedlo fórum vo vyhlásení.



Netanjahu však trvá na tom, že ukončenie vojny by v súčasnosti povzbudilo nepriateľov krajiny. „Ukončenie vojny za týchto podmienok kapitulácie by vyslalo správu všetkým nepriateľom Izraela, že únosy Izraelčanov môžu Izrael zraziť na kolená. Dokázalo by to, že terorizmus sa vypláca – a toto posolstvo by ohrozilo celý slobodný svet,“ podotkol.



Hamas podľa neho „požadoval koniec vojny a pokračovanie jeho vlády“, ako aj úplné stiahnutie sa izraelských jednotiek z Pásma Gazy, čo by „umožnilo Hamasu prezbrojiť a plánovať ďalšie útoky proti nám“, cituje AFP.



„Ak sa zaviažeme ukončiť vojnu, nebudeme môcť obnoviť boje v Gaze... Tak sa vás pýtam - bojovali naši vojaci márne? Padli a trpeli naši hrdinovia pre nič za nič?“ dodal Netanjahu.



Posledná fáza prímeria medzi Izraelom a Hamasom sa skončila pred zhruba mesiacom, odkedy sa strany nedokázali dohodnúť na podmienkach ďalšej fázy. Hamas žiada uskutočnenie druhej fázy dohody, ktorá predpokladá ukončenie vojny a stiahnutie izraelských vojakov. V platnosti mala byť pôvodne od začiatku marca.