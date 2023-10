Netanjahu sa ospravedlnil za kritiku bezpečnostných zložiek

Jeruzalem 29. októbra (TASR) – Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v nedeľu ospravedlnil za svoj príspevok na platforme X, v ktorom tvrdil, že bezpečnostné zložky ho nevarovali pred zámerom militantného hnutia Hamas zaútočiť z pásma Gazy na Izrael. Informoval o tom denník Times of Israel.



"Predseda vlády nikdy a za žiadnych okolností nebol varovaný pred vojnovými zámermi Hamasu. Naopak, všetci bezpečnostní predstavitelia vrátane šéfa vojenskej rozviedky a šéfa Šin Bet (domáca tajná služba) boli toho názoru, že Hamas bol zastrašený a chce sa dohodnúť," napísal Netanjahu s tým, že tento názor mu bol opakovane predkladaný až do vypuknutia vojny.



Po niekoľkých hodinách však už tento príspevok zverejnený v sobotu večer nebol dostupný. Dopoludnia Netanjahu zverejnil ospravedlnenie: "Mýlil som sa. Veci, ktoré som povedal po tlačovej konferencii, nemali byť povedané a ospravedlňujem sa za to,“ uviedol. Dodal, že plne podporuje všetkých šéfov bezpečnostných zložiek, ako aj velenie armády a vojakov, ktorí sú v prvej línii a bojujú za Izrael.



Kancelária predsedu vlády vydala v nedeľu vyhlásenie, v ktorom vysvetľuje kontext Netanjahuovho vymazaného príspevku. Reagoval ním na sobotňajšiu večernú tlačovú konferenciu, na ktorej sa "znovu objavili vážne obvinenia, že premiér dostal konkrétne varovania pred vojnou, čo sa nestalo".



Výroky premiéra vyvolali medzi politikmi pobúrenie. Člen vojnového kabinetu Benny Ganc ho vyzval, aby svoje stanovisko stiahol. Opozičný líder Jair Lapid uviedol, že vinu na útoku Hamasu pripísal Netanjahu bezpečnostným zložkám a armáde, čím "prekročil červenú čiaru". Pripomenul, že on sám varovanie zverejnil 20. septembra a materiál, o ktorý sa opieral, bol predložený aj Netanjahuovi.



Militanti z palestínskeho radikálneho hnutia Hamas 7. októbra prenikli z pásma Gazy na územie Izraela, kde začali masakrovať obyvateľstvo i vojakov. Podľa izraelských predstaviteľov zabili vyše 1400 ľudí, väčšinou civilistov, a ďalších 229 uniesli ako rukojemníkov do pásma Gazy.



Izrael odpovedal intenzívnymi leteckými údermi, pri ktorých podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva, ovládaného Hamasom, zahynulo už vyše 8000 ľudí, väčšinou civilistov.



Na rozdiel od popredných predstaviteľov armády, tajných služieb a ministra obrany Joava Galanta Netanjahu doteraz nepriznal svoj diel zodpovednosti za udalosti zo 7. októbra.