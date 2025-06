Netanjahu sa poďakoval Trumpovi za podporu Izraela v boji proti Iránu

Tel Aviv 18. júna (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v stredu poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za podporu v konflikte proti Iránu, informuje TASR na základe správ portálu The Times of Israel (TOI) a agentúry AFP.



Netanjahu zdôraznil, že s Trumpom sú v nepretržitom kontakte. „Včera (utorok) večer sme mali veľmi srdečný rozhovor,“ prezradil vo video vyhlásení.



„Chcem sa poďakovať prezidentovi Trumpovi, veľkému priateľovi štátu Izrael... Ďakujem mu za to, že stojí na našej strane, a ďakujem mu za podporu Spojených štátov pri obrane izraelského neba,“ doplnil.



Izraelskí predstavitelia podľa správ domácich médií veria, že Spojené štáty sa pripoja k útoku proti Iránu. „Boli by sme veľmi prekvapení, keby sa Američania k ofenzíve nepripojili. Sme presvedčení, že nie je otázkou, či, ale kedy,“ citovala stanica Channel 12 vo večerných správach dvoch vysokopostavených predstaviteľov. Trump podľa ich slov plánuje využiť doterajšie úspechy a vníma túto situáciu ako príležitosť zapojiť sa do útoku z výhodnej pozície.



Verejnoprávna televízia Kan zverejnila vyjadrenia ďalšieho predstaviteľa, ktorý očakáva, že Washington pomôže Izraelu pri útoku na podzemné jadrové zariadenie vo Fordo. „Situácia je kritická — americká účasť by mohla skrátiť trvanie vojny,“ doplnil.



Izraelský premiér priznal, že jeho krajina utrpela „mnohé, bolestné straty“. „Vidíme však, že domáci front je silný, ľudia sú nezlomní a Izrael je silnejší ako kedykoľvek predtým,“ vyhlásil.



Podotkol, že intenzívne boje pokračujú aj v Pásme Gazy. „Budeme pokračovať, až kým neprivedieme všetkých (rukojemníkov) domov a kým (palestínske hnutie) Hamas nebude úplne porazené,“ zdôraznil Netanjahu.