Netanjahu sa prihovoril radovým Iráncom, vyzval ich na mier

Tel Aviv 30. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok v posolstve k iránskemu ľudu uviedol, že na Blízkom východe nie je žiadne miesto, kam by sa Izrael nedokázal dostať. Informovala o tom agentúra DPA a libanonský spravodajský web L'Orient-Le Jour (OLJ), uvádza TASR.



Vo videoposolstve zverejnenom v angličtine Netanjahu Iráncov varoval pred ich vedením. Upozornil, že iránsky režim "každý deň ponára náš región hlbšie do temnoty a vojny", pričom ale súčasne pripomenul, že "jeho bábky sú každý deň likvidované".



Podľa OLJ mal Netanjahu na mysli šéfa ozbrojeného krídla palestínskeho islamistického hnutia Hamas Muhammada Dajfa, o ktorom Izrael tvrdí, že ho zabil v júli počas svojej operácie v palestínskom Pásme Gazy, a vodcu libanonského proiránskeho hnutia Hizballáh Hasana Nasralláha, ktorý prišiel o život pri izraelskom nálete na Bejrút.



"Na Blízkom východe nie je miesto, kam by Izrael nedosiahol," varoval Netanjahu.



Izraelský premiér upozornil Iráncov, že ich režim ich "každú chvíľu približuje k priepasti". Veľká väčšina Iráncov podľa Netanjahua vie, že ich režim sa o nich "ani v najmenšom nestará".



Izraelský premiér vyzval Iráncov, aby spolupracovali s Izraelčanmi na mieri. Vyjadril presvedčenie, že "keď bude Irán konečne slobodný - a tá chvíľa príde oveľa skôr, ako si ľudia myslia, - všetko bude inak: naše dva prastaré národy, židovský a perzský, budú konečne žiť v mieri". Podľa Netanjahua Irán v tom prípade čaká nebývalé obdobie prosperity.



Netanjahuovo vyhlásenie adresované "vznešenému iránskemu ľudu" bolo zverejnené len niekoľko hodín po vyhláseniach hovorcu iránskeho ministerstva zahraničných vecí, z ktorých vyplynulo, že Irán nemá v úmysle nasadiť svojich bojovníkov v Libanone a Pásme Gazy, aby sa zapojili do ozbrojenej konfrontácie s Izraelom.



V tom istom čase však izraelská armáda pokračovala vo svojich náletoch na Libanon a podľa pozorovateľov sa zrejme pripravuje na pozemnú inváziu.



Hizballáh zintenzívnil svoje ostreľovanie území na severe Izraela 8. októbra 2023, čo zdôvodnil podporou svojho spojenca - palestínskeho islamistického hnutia Hamas, ktoré bojuje proti Izraelu v Pásme Gazy od 7. októbra 2023, keď jeho komandá podnikli bezprecedentný teroristický útok na izraelskom území.