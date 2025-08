Netanjahu sa prikláňa k možnosti úplnej anexie Pásma Gazy

Tel Aviv 4. augusta (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v pondelok podľa miestnych médií rozhodol hľadať medzi svojimi ministrami podporu pre plnú okupáciu vojnou poničeného Pásma Gazy. Tento krok, ktorý je v rozpore s postojom izraelskej armády (IDF), v utorok prerokuje vládny kabinet.



TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a spravodajských portálov Israel National News, The Times of Israel (TOI) a denníka Jerusalem Post.



„Musíme naďalej držať spolu a bojovať spoločne, aby sme dosiahli všetky naše vojnové ciele - porážku nepriateľa, prepustenie našich rukojemníkov - a uistili sa, že Gaza už nebude predstavovať pre Izrael hrozbu,“ uviedol Netanjahu na začiatku zasadnutia vlády.



Podľa informácií niektorých izraelských médií vrátane televízie Kešet 12 citujúcich predstaviteľa kancelárie izraelského premiéra sa Netanjahu prikláňa k možnosti rozšírenia ofenzívy v Pásme Gazy a postupnému obsadeniu celej palestínskej enklávy. Takýto krok má v utorok prerokovať na zasadnutí vláda.



„Kocky sú hodené - chystáme sa na úplnú okupáciu Pásma Gazy. Operácie budú prebiehať aj v oblastiach, kde sú zadržiavaní rukojemníci. Ak s tým náčelník generálneho štábu IDF (Ejal Zamir) nesúhlasí, mal by odstúpiť,“ citoval web Ynet blízkeho anonymného spolupracovníka Netanjahua.



TOI pripomína, že izraelská armáda nesúhlasí s možnosťou úplného obsadenia enklávy a tvrdí, že eliminácia tamojších štruktúr militantného hnutia Hamas by trvala roky. Podľa IDF rukojemníkom zadržiavaným v Pásme Gazy pri postupe izraelskej armády hrozí poprava.



Vojnu v Pásme Gazy rozpútal útok teroristických kománd napojených na palestínske militantné hnutie Hamas z októbra 2023. Ich vpád si v Izraeli vyžiadal smrť 1219 ľudí, prevažne civilistov. Pri následných bojových operáciách izraelskej armády v Pásme Gazy prišlo o život vyše 60.000 ľudí, väčšinou civilistov - ide o údaje ministerstva zdravotníctva na území spravovanom Hamasom, ktoré OSN považuje za spoľahlivé.



Podľa Izraela Hamas a ďalšie skupiny v Pásme Gazy stále zadržiavajú 50 rukojemníkov, z ktorých najmenej 20 je údajne nažive. Mesiace úsilia o dosiahnutie prímeria prostredníctvom nepriamych rokovaní medzi Izraelom a Hamasom a o zabezpečenie prepustenia rukojemníkov sa zatiaľ považujú za takmer neúspešné.