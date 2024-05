Netanjahu predložil zákon o brannej povinnosti ultraortodoxných židov

Tel Aviv 15. mája (TASR) – Izraelský minister Benjamin Netanjahu sa rozhodol ministerskej komisii predložiť sporný zákon o brannej povinnosti ultraortodoxných židov, ktorý by im ukladal povinnosť slúžiť v armáde. O zákone sa má rozhodnúť vo štvrtok, uvádza TASR na základe správy agentúry Reuters.



Premiér sa usiluje premostiť spoločenské a politické rozdiely, preto vyzýva všetky strany, ktoré počas jeho minulej vlády zákon podporili, aby ho podporili znovu, uviedla v stredu kancelária izraelského premiéra.



Otázka brannej povinnosti ultraortodoxných židov je tento rok ešte pálčivejšia z dôvodu vysokých strát spôsobených bojmi v Pásme Gazy a na severe Izraela. Izraelská armáda zaznamenala najvyššie straty za niekoľko desaťročí.



Súčasťou Netanjahuovej koalície sú dve ultraortodoxné strany, ktoré vyňatie svojich voličov z brannej povinnosti považujú za kľúčový prvok, ktorý im umožní zotrvať v seminároch.



Ultraortodoxní židia tvoria približne 13 percent obyvateľov z približne desaťmiliónovej populácie. Podľa odhadov by sa ich počet do roku 2035 mal zvýšiť na 19 percent. Ultraortodoxní židia sú v súčasnosti oslobodení od základnej vojenskej služby v armáde a odmietajú sa zúčastňovať bojov, hoci vo veľkej miere podporujú vojenské konflikty, ktoré Izrael vedie.



Inou skupinou, ktorá je do veľkej miery oslobodená od brannej povinnosti sú Arabi, ktorí tvoria 21 percent obyvateľov Izraela.



Základná vojenská služba je v Izraeli povinná pre mužov aj ženy po dovŕšení 18. roku života. Muži slúžia 32 mesiacov, ženy 24.