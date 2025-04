Netanjahu sa stretne s Trumpom, rokovať budú aj o clách

Washington 5. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu by mal v pondelok navštíviť Biely dom, aby s americkým prezidentom Donaldom Trumpom prediskutoval nedávno oznámené clá, uviedli v sobotu predstaviteľa oboch krajín. Táto cesta by tak mohla byť prvou návštevou zahraničného lídra, ktorý sa stretne s Trumpom v snahe vyjednať dohodu o zrušení ciel. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.



Podľa anonymných izraelských predstaviteľov prišlo k prekvapivému pozvaniu zo strany Trumpa počas štvrtkového telefonátu s Netanjahuom, keď izraelský líder nastolil otázku ciel. Netanjahuova kancelária návštevu bezprostredne nepotvrdila a ako prvý o nej informoval portál Axios, dodáva Reuters.



V rámci nových Trumpových opatrení sa na vývoz nešpecifikovaného izraelského tovaru do Spojených štátov vzťahuje 17-percentné clo. Podľa predstaviteľa izraelského ministerstva financií by mohlo mať Trumpove najnovšie oznámenie o clách vplyv na izraelský vývoz strojov a zdravotníckeho vybavenia. USA sú najbližším spojencom Izraela a jeho najväčším obchodným partnerom, pripomína Reuters.