Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 10. november 2025Meniny má Tibor
< sekcia Zahraničie

Netanjahu sa stretol s Kushnerom, rokovali o situácii v Pásme Gazy

.
Na snímke Gaza. Foto: TASR/AP

Od začiatku platnosti prímeria Hamas prepustil 20 živých rukojemníkov a odovzdal telá ďalších 24.

Autor TASR
Jeruzalem 10. novembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v pondelok v Jeruzaleme stretol s Jaredom Kushnerom, poradcom a zaťom amerického prezidenta Donalda Trumpa. Potvrdila to kancelária izraelského predsedu vlády, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).

Kushner pricestoval do Izraela v nedeľu, potvrdil zdroj agentúre Reuters. Spoločné rokovanie však strany vopred oficiálne neohlásili.

Podrobnosti o stretnutí Netanjahuova kancelária neposkytla. Podľa izraelských médií sa rokovania týkali úsilia Spojených štátov zabezpečiť dodržiavanie prímeria v Pásme Gazy. Ako informoval TOI, veľká časť rokovania bola venovaná otázke návratu tiel rukojemníkov, ktoré sa stále nachádzajú v Gaze.

Trump ešte v septembri predstavil 20-bodový plán na ukončenie dvojročnej vojny v Pásme Gazy. Jeho prvá fáza zahŕňala prímerie, ktoré vstúpilo do platnosti 10. októbra, a výmenu rukojemníkov, ktorých Hamas zadržiaval, za palestínskych väzňov.

Od začiatku platnosti prímeria Hamas prepustil 20 živých rukojemníkov a odovzdal telá ďalších 24. Pozostatky štyroch obetí však naďalej zostávajú v Gaze. Izrael na oplátku prepustil približne 2000 palestínskych väzňov a odovzdal telá 315 Palestínčanov.

Podrobnosti druhej fázy, vrátane nasadenia medzinárodných bezpečnostných síl, odzbrojenia Hamasu a správy povojnového Pásma Gazy, zatiaľ neboli dohodnuté, napísala agentúra AP.
.

Neprehliadnite

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

NEHODA VLAKOV MEDZI BRATISLAVOU A PEZINKOM: Zranených odviezli sanitky

Prezident: Príčiny vlakovej nehody je potrebné čím skôr vyšetriť

OTESTUJTE SA: Poznáte slovenské príslovia a porekadlá?