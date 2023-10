Netanjahu sa stretol s rodinami rukojemníkov odvlečených do Gazy

Tel Aviv/Jeruzalem 29. októbra (TASR) — Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v sobotu večer stretol v sídle ozbrojených síl v Tel Avive so zástupcami rodín, ktorých príbuzných pred troma týždňami uniesli palestínski militanti z hnutia Hamas do pásma Gazy. Informoval o tom denník Times of Israel.



Zástupcovia rodín naliehali na Netanjahua, aby súhlasil s výmenou Palestínčanov uväznených v Izraeli za rôzne priestupky na princípe "jeden za jedného".



Netanjahu zdôraznil, že "vyčerpá všetky možnosti", aby sa unesení civilisti vrátili domov. Oslobodenie rukojemníkov je podľa vyhlásenia jeho úradu hlavným cieľom vojny proti Hamasu po jeho útoku na Izrael zo 7. októbra.



"Kľúčová je miera tlaku na Gazu," cituje premiéra vyhlásenie. "Čím väčší tlak, tým väčšia šanca (na oslobodenie zajatcov)."



Na neskoršej tlačovej konferencii Netanjahu povedal, že medzi možnosťami, ktoré Izrael zvažuje, je aj výmena všetkých Palestínčanov uväznených za bezpečnostné delikty za zajatcov zadržiavaných v pásme Gazy, no neuviedol ďalšie podrobnosti.



Vodca Hamasu v pásme Gazy Jahjá Sinwár v sobotu povedal, že skupina je pripravená na "okamžitú" výmenu všetkých palestínskych väzňov nachádzajúcich sa v izraelských väzniciach výmenou za všetkých rukojemníkov zadržiavaných Hamasom.



S rodinami rukojemníkov sa v nedeľu stretne aj izraelský minister obrany Joav Gallant.



V sobotu večer sa pred Netanjahuovou rezidenciou v meste Caesarea uskutočnil protest proti zlyhaniam politikov, ktoré viedli k útoku Hamasu zo 7. októbra. Demonštranti obvinili Netanjahua zo zodpovednosti za útok a žiadali, aby odstúpil, pričom skandovali: "Prevezmite zodpovednosť v záujme ľudí". Na tomto zhromaždení došlo k menším stretom medzi podporovateľmi a kritikmi Netanjahua, informoval portál Ynet.