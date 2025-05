Netanjahu sa stretol s Wadephulom, vyzdvihol vzťahy s Nemeckom

Jeruzalem 11. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil na nedeľnom stretnutí s novým nemeckým ministrom zahraničných vecí Johannom Wadephulom izraelsko-nemecké vzťahy za „vynikajúce“. Wadephul je v Izraeli na svojej prvej zahraničnej ceste v úrade šéfa nemeckej diplomacie, ktorého sa ujal tento týždeň, píše TASR podľa agentúry DPA.



„Máme množstvo spoločných záujmov, množstvo spoločných hodnôt aj zdieľaných výziev,“ povedal Netanjahu počas ich stretnutia v Jeruzaleme. Uviedol tiež, že Izrael a Nemecko majú „vynikajúce vzťahy“, v ktorých chcú pokračovať. Wadephul poďakoval Netanjahuovi za prijatie. Pred novinármi si s úsmevom podali ruky.



Wadephul pricestoval v sobotu do Izraela. Medzičasom sa stretol s príbuznými rukojemníkov, ktorých v Pásme Gazy stále zadržiava palestínske militantné hnutie Hamas a v nedeľu absolvoval návštevu pamätníku obetiam holokaustu Jad va-Šem v Jeruzaleme. Pri tejto príležitosti povedal, že Nemecko má zodpovednosť poučiť sa sa zo zločinov holokaustu, pamätať na obete a ctiť si preživších.



Šéf nemeckej diplomacie krátko pred odletom do Izraela vyzval na urýchlené rokovania o prímerí medzi Izraelom a Hamasom. Poukazoval pritom na katastrofickú situáciu v Pásme Gazy. Zopakoval tiež podporu Berlína pre dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu, ktoré však ako pripomína DPA odmieta ako Hamas, tak aj Netanjahu.



Podľa DPA sa očakáva, že Wadephulov vzťah s Netanjahuom bude menej napätý než to bolo v prípade jeho predchodkyne v úrade Annaleny Baerbockovej, ktorá Izrael kritizovala za blokovanie dodávok humanitárnej pomoci do Gazy.