Netanjahu sa stretol s Witkoffom a Kushnerom
Kancelária izraelského premiéra potvrdila, že do Izraela pricestuje aj americký viceprezident J. D. Vance s manželkou a stretnú sa s premiérom Netanjahuom.
Autor TASR
Jeruzalem 20. októbra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v pondelok stretol s osobitným vyslancom prezidenta USA Donalda Trumpa pre Blízky východ Stevom Witkoffom a Trumpovým poradcom a zaťom Jaredom Kushnerom. Stretnutie sa uskutočnilo po víkendových násilnostiach, ktoré ohrozili krehké prímerie v Pásme Gazy sprostredkované Spojenými štátmi, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Premiér Netanjahu sa dnes stretol s osobitným vyslancom Stevom Witkoffom a zaťom Trumpa Jaredom Kushnerom, aby prerokovali vývoj a aktuálnu situáciu v regióne,“ uviedla hovorkyňa kancelárie izraelského premiéra. Podrobnosti z rokovania zatiaľ neboli zverejnené.
Kancelária izraelského premiéra potvrdila, že do Izraela pricestuje aj americký viceprezident J. D. Vance s manželkou a stretnú sa s premiérom Netanjahuom. Schôdzka by sa mala uskutočniť už v utorok, napísal spravodajský web The Times of Israel.
Od 10. októbra, keď nadobudlo platnosť prímerie medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas, bolo podľa miestnych úradov pri izraelských útokoch a streľbe v Pásme Gazy zabitých najmenej 97 Palestínčanov.
Izrael v nedeľu večer oznámil, že obnovil uplatňovanie prímeria po tom, čo zasiahol pozície hnutia Hamas, ktoré obvinil z útoku na svojich vojakov. Išlo o najvážnejšie násilnosti od začiatku prímeria 10. októbra. Civilná ochrana v Gaze, ktorá podlieha Hamasu, uviedla, že pri izraelských úderoch zahynulo najmenej 45 ľudí.
Do údajného porušenia prímeria nemuselo byť zapojené vedenie Hamasu, ale „nejakí rebeli vo vnútri“ hnutia, uviedol Trump v súvislosti s incidentom. „V každom prípade sa to riadne vyrieši. Bude to vyriešené prísne, ale riadne,“ vyhlásil šéf Bieleho domu.
