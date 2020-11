Netanjahu sa tajne stretol s princom Salmánom a Pompeom

Rijád 23. novembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu tajne navštívil Saudskú Arábiu, kde sa stretol a viedol rozhovory so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom a americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom. Informovali o tom v pondelok izraelská rozhlasová stanica Kan a tamojší armádny rozhlas.



Diplomatický korešpondent verejnoprávnej stanice Kan citoval viacerých izraelských predstaviteľov, ktorí uviedli, že Netanjahu a šéf izraelskej tajnej služby Mosad Jossi Cohen "včera odleteli do Saudskej Arábie a v meste Nijóm sa stretli s Pompeom a Muhammadom bin Salmánom", napísala agentúra AFP.



Spravodajca izraelských novín Haarec zverejnil letecké dáta, podľa ktorých sa uskutočnil let komerčného lietadla z Tel Avivu do mesta Nijóm na pobreží Červeného mora, kde bolo na nedeľu naplánované stretnutie saudskoarabského korunného princa s Pompeom, uviedla agentúra Reuters.



Netanjahuov úrad ani americká ambasáda v Jeruzaleme tieto informácie bezprostredne nekomentovali.



Cieľom Pompeovej návštevy bolo motivovať Saudskú Arábiu k tomu, aby nasledovala susedné štáty - Spojené arabské emiráty (SAE) a Bahrajn -, čo sa týka normalizácie vzťahov s Izraelom. Spomínané krajiny nastolili oficiálne vzťahy s Izraelom na základe tohtoročnej prelomovej dohody, ktorú sprostredkovali USA. Dohoda bola podpísaná 15. septembra v Bielom dome.



Rijád doteraz normalizáciu vzťahov s Izraelom odmieta s tým, že v prvom rade je potrebné vyriešiť palestínsku otázku. Saudská Arábia však napriek tomu izraelským leteckým spoločnostiam umožňuje prelety ponad svoje územie do destinácií v oblasti Perzského zálivu a v Ázii.