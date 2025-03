Netanjahu sa vyhráža obsadením Gazy, ak Hamas neprepustí rukojemníkov

Tel Aviv 26. marca (TASR) - Ak palestínske militantné hnutie Hamas neprepustí zvyšných rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy, tak Izrael sa tejto palestínskej enklávy zmocní, varoval v stredu izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Hamas naopak pohrozil, že rukojemníci sa domov vrátia „v rakvách“, ak sa ich Izrael pokúsi získať silou a ak bude pokračovať v obnovených náletoch, píše TASR podľa správ agentúry AFP.



„O čo viac bude Hamas vytrvalo odmietať prepustenie našich rukojemníkov, o to silnejší tlak budeme vyvíjať,“ povedal v stredu Netanjahu v parlamente (Kneset). „To zahŕňa aj zabratie území spolu s ďalšími opatreniami, ktoré tu nebudem rozvádzať,“ dodal.



Izraelský minister obrany Jisrael Kac uplynulý piatok taktiež pohrozil anexiou častí Gazy v prípade, že Hamas neprepustí zvyšných izraelských rukojemníkov.



Hamas paralelne v stredu varoval, že rukojemníci by mohli zomrieť, ak sa ich Izrael pokúsi získať použitím sily a ak tiež neprestane s obnovenými útokmi v Gaze. Militanti uviedli, že robia všetko pre to, aby rukojemníci zostali nažive, avšak „nevyberané sionistické (izraelské) bombardovanie ich životy ohrozuje“. „Zakaždým, keď sa okupanti pokúsia získať svojich zajatcov silou, skončí sa to tak, že ich privedú nazad v rakvách,“ dodala skupina.



Po dvoch mesiacoch relatívneho pokoja sa situácia v Pásme Gazy opäť vyostrila, keď izraelská armáda spustila 18. marca novú vzdušnú a pozemnú operáciu proti Hamasu. Netanjahuov úrad to zdôvodnil tým, že Hamas odmietol návrhy, ktoré počas nepriamych rozhovorov - po skončení prvej fázy prímeria - predložili mediátori a osobitný vyslanec amerického prezidenta Steven Witkoff. Cieľom novej operácie v Pásme Gazy je oslobodiť všetkých rukojemníkov.



Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze, ktoré riadi Hamas, bolo pri novej vlne útokov zabitých už najmenej 830 Palestínčanov.



Hamas pri bezprecedentnom útoku na Izrael zo 7. októbra 2023 zavraždil vyše 1200 ľudí a ďalších 251 zajal. Veľkú časť z rukojemníkov prepustil pri dohodnutých výmenách, ako aj v prvej fáze prímeria dosiahnutého 19. januára. V Gaze však militanti stále zadržiavajú 58 rukojemníkov, z ktorých 34 podľa izraelskej armády zrejme už nežije.