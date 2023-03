Netanjahu sa zaviazal ukončiť rozdelenie izraelskej spoločnosti

Jeruzalem 23. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa vo štvrtok zaviazal, že ukončí rozdelenie v izraelskej spoločnosti po mesiacoch protestov, ktoré vyvolal vládny návrh súdnej reformy. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Netanjahu v televíznom prejave uviedol, že je odhodlaný reformu prijať, no zároveň chce dosiahnuť riešenie, ktoré by bolo prijateľné pre kritikov i podporovateľov zmien.



Izraelský parlament v utorok v prvom čítaní schválil návrh zákona, ktorý obmedzuje Najvyššiemu súdu možnosť zrušiť zákony, ktoré považuje za protiústavné. Ide o kľúčový prvok kontroverzného balíka reforiem súdnictva.



Chystané zmeny v justícii rozdelili národ na jedných, podľa ktorých utrpí demokracia v Izraeli, a na tých, ktorí tvrdia, že krajinu riadia liberálni sudcovia. Vyvolalo to jednu z najhorších vnútropolitických kríz v krajine za celé desaťročia.



Demonštranti vo štvrtok zablokovali hlavné dopravné tepny, podpaľovali pneumatiky a na múry v jeruzalemskom Starom meste pripevnili veľkú izraelskú vlajku a kópiu izraelskej Deklarácie nezávislosti. Polícia proti nim použila vodné delá.



Politický konflikt zasiahol aj armádu, pretože niektorí záložníci odmietajú pre tieto zmeny službu. Obavy vyjadrili aj zahraniční spojenci Izraela.