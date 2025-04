Netanjahu sľúbil návrat rukojemníkov z Pásma Gazy

Tel Aviv 11. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok zopakoval svoj záväzok dosiahnuť návrat rukojemníkov, ktorých zadržiava palestínske militantné hnutie Hamas v Pásme Gazy. Netanjahu sa tak vyjadril pri príležitosti židovského sviatku pesach, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Americký prezident Donald Trump vo štvrtok povedal, že došlo k pokroku v úsilí o prepustenie rukojemníkov a vyhlásil, že sa „blížime k ich získaniu späť“. Podľa spravodajského portálu The Times of Israel (TOI) tiež oznámil, že rokoval s Izraelom aj Hamasom, avšak neposkytol žiadne podrobnosti o týchto rozhovoroch.



Netanjahu vo videoposolstve k sviatku pesach povedal, že mnoho rodín bude oslavovať bez svojich blízkych. „Spolu privedieme rukojemníkov, spolu porazíme nášho nepriateľa, spolu zovrieme v náručí našich zranených a spoločne skloníme naše hlavy v spomienke na našich padlých,“ vyhlásil izraelský premiér.



Izraelské médiá v piatok v ranných hodinách informovali, že Egypt a Izrael si vymenili návrhy dohody o prímerí a prepustení rukojemníkov. TOI píše, že egyptský v rámci egyptského návrhu by Hamas prepustil osem živých rukojemníkov a odovzdal osem tiel výmenou za 40 až 70 dní trvajúce prímerie a prepustenie rozsiahleho počtu palestínskych väzňov.



Izraelský verejnoprávny telerozhlas Kan informoval, že Netanjahu vo štvrtok uskutočnil hodnotenie situácie s vyjednávacím tímom a predstaviteľmi bezpečnostných zložiek „na pozadí nového egyptského plánu“.



Podľa kancelárie izraelského premiéra sa Netanjahu vo štvrtok tiež stretol s rodinami dvoch izraelských rukojemníkov a informoval ich o rokovaniach.



V Pásme Gazy sa nachádza ešte 58 rukojemníkov, z toho 34 je podľa izraelskej armády mŕtvych. Počas prímeria sprostredkovaného Egyptom, Katarom a Spojenými štátmi, ktoré vstúpilo do platnosti 19. januára, Hamas prepustil 33 rukojemníkov výmenou za približne 1800 palestínskych väzňov. Izrael však 18. marca obnovil boje v palestínskej enkláve a deklaroval, že útoky budú pokračovať, kým nebudú prepustení zvyšní rukojemníci zadržiavaní Hamasom.