Netanjahu: Sme pripravení ukončiť boje ako súčasť dohody s Hamasom

Tel Aviv 18. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu uviedol, že Izrael je otvorený dohode s palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorá by zahŕňala „ukončenie bojov“ v Pásme Gazy, a stanovil podmienky pre takúto dohodu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Aj v tomto momente, vyjednávací tím v Dauhe pracuje, aby preskúmal každú možnosť dohody - či už podľa rámca (amerického vyslanca pre Blízky východ Stevea) Witkoffa, alebo ako súčasť ukončenia bojov, čo by zahŕňalo prepustenie všetkých rukojemníkov, vyhostenie teroristov z Hamasu a odzbrojenie Pásma Gazy,“ uviedla vo vyhlásení kancelária premiéra.



Izraelská armáda tvrdí, že rozšírila svoju vojenskú kampaň v palestínskej enkláve s cieľom „dosiahnuť všetky ciele vojny“, vrátane prepustenia rukojemníkov a „porážky Hamasu“.



V čase zintenzívnených bojov prebieha v Katare ďalšie kolo rokovaní medzi Izraelom a Hamasom sprostredkované USA, Egyptom a Katarom. Rozhovory podľa militantnej skupiny smeruje k ukončeniu vojny.



V Pásme Gazy 19. januára vstúpilo do platnosti prímerie, ktoré pozastavilo viac ako 15 mesiacov trvajúce boje. Izrael však 18. marca obnovil boje a ešte predtým zablokoval prísun humanitárnej pomoci do enklávy. Útoky budú podľa Izraela pokračovať, kým Hamas neprepustí zvyšných rukojemníkov. Od obnovenia bojov zlyhali všetky snahy o dosiahnutie novej dohody, konštatuje AFP.



Netanjahu odmieta ukončenie vojny bez úplnej porážky Hamasu, zatiaľ čo palestínske hnutie odmieta možnosť odovzdania svojich zbraní.



Zdroj z Hamasu oboznámený s priebehom rokovaní povedal, že „obe strany si vymieňajú postoje v snahe priblížiť svoje názory“, pričom dodal, že skupina pristupuje k rokovaniam s „veľkou flexibilitou“.



Stanica BBC v nedeľu informovala, že Hamas navrhol prepustenie deviatich rukojemníkov výmenou za 60 dní trvajúce prímerie a prepustenie väznených Palestínčanov. Na základe návrhu by do Pásma Gazy mohlo vstúpiť 400 vozidiel s humanitárnou pomocou a úrady by evakuovali pacientov z enklávy. Izrael na druhej strane požaduje podrobné informácie o všetkých zostávajúcich rukojemníkoch.