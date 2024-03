Netanjahu súhlasil s vyslaním delegácie do Washingtonu na rokovania

Washington 18. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok súhlasil s návrhom amerického prezidenta Joea Bidena, aby do Washingtonu vyslal delegáciu vysokopostavených izraelských predstaviteľov na rokovania o plánoch Izraela zaútočiť na mesto Rafah na juhu Gazy, ktoré je baštou Hamasu. Podľa agentúry AFP o tom informoval Biely dom.



Biden v telefonickom rozhovore s Netanjahuom vyjadril znepokojnie v súvislosti s plánovanou ofenzívou. Tvrdil, že pozemná operácia v Rafahu by bola chybou, viedla by k ďalším nevinným civilným obetiam a ešte viac by izolovala Izrael na medzinárodnej úrovni, uviedol Bidenov poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan.



Rokovania vo Washingtone by sa podľa neho mali dotknúť aj možného "alternatívneho prístupu" k ofenzíve v Rafahu, kde sa nachádza jeden a pol milióna Palestínčanov, ktorí tam utiekli pred bojmi v iných oblastiach Pásma Gazy.



Sullivan opísal hovor dvoch lídrov ako "pracovný". Vysvetľujúc, prečo spolu nekomunikovali vyše mesiaca, Sullivan uviedol, že Biden si vyhradzuje telefonáty s Netanjahuom na "kľúčové strategické momenty".



Netanjahu minulý týždeň schválil operáciu v Rafahu napriek rastúcej medzinárodnej kritike. Izraelská armáda však bude podľa neho postupovať opatrne. Na nedeľňajšom rokovaní izraelskej vlády tiež vyhlásil, že táto operácia by mala začať o niekoľko týždňov.



Predstavitelia Bidenovej administratívy varujú, že ofenzívu v Rafahu nepodporia, kým Izrael nepredstaví realistický plán, ktorý by zaistil bezpečnosť nevinných civilistov nachádzajúcich sa v tomto palestínskom meste.



Izraelská armáda poukazuje na to, že víťazstvo nad Hamasom nie je možné bez ovládnutia mesta Rafah, považovaného za baštu tohto hnutia, ktoré je na zozname teroristických organizácií v EÚ aj USA.



Dôsledkom bojov v Pásme Gazy je aj veľmi nepriaznivá humanitárna situácia tamojšieho obyvateľstva. Medzinárodné organizácie varujú, že ak sa nepodarí výrazne zvýšiť dodávky pomoci, hrozí hladomor.



Americký a izraelský líder sa predtým naposledy spolu rozprávali 15. februára, pripomína agentúra AFP. Biden čoraz viac otvorene kritizuje počet zabitých Palestínčanov a zúfalú humanitárnu situáciu v Pásme Gazy. Izrael tam vedie vojenskú operáciu v reakcii na bezprecedentné útoky Hamasu na izraelské územie zo 7. októbra.