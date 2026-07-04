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Netanjahu telefonicky hovoril s Trumpom, čoskoro sa stretnú v USA

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Americký prezident Donald Trump odspovedá na otázky novinárov pred lietadlom Air Firce One na Andrewsovej vojenskej základni v stredu 1. júla 2026. Trump ocenil v stredu pokrok v rámci nepriamych technických rokovaní medzi USA a Iránom na nižšej úrovni, pričom tvrdil, že krajiny absolvovali v katarskej Dauhe „veľmi dobré stretnutia“. Foto: TASR/AP

Washington je najbližším spojencom Izraela.

Autor TASR
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Jeruzalem 3. júla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Podľa Netanjahuovej kancelárie sa dohodli, že sa „čoskoro“ stretnú v Spojených štátoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Premiér počas rozhovoru uviedol, že USA sú garantom globálnej slobody a Izrael si veľmi cení úzke vzťahy medzi oboma krajinami,“ uvádza sa vo vyhlásení z Netanjahuovej kancelárie. Izraelský premiér tiež pogratuloval Trumpovi k 250. výročiu vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov.

Washington je najbližším spojencom Izraela. Trump však v uplynulých týždňoch verejne kritizoval Netanjahua, keďže izraelská vojenská ofenzíva v Libanone ohrozovala mierové rokovania medzi USA a Iránom.
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