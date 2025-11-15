< sekcia Zahraničie
Netanjahu telefonoval s Putinom, hovorili o aktuálnej situácii v Gaze
Podľa kancelárie izraelského premiéra rozhovor iniciovala ruská strana. Viac podrobností Rusko ani Izrael neuviedli.
Autor TASR
Moskva/Jeruzalem 15. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Hovorili spolu o aktuálnej situácii na Blízkom východe, pričom sa dotkli aj prímeria v Pásme Gazy. Upozornili na to agentúra TASS a portál Times of Israel, informuje TASR.
„Uskutočnila sa rozsiahla výmena názorov o situácii v regióne Blízkeho východu vrátane vývoja v pásme Gazy v súvislosti s vykonávaním dohody o prímerí a výmenou zadržaných osôb, o situácii okolo iránskeho jadrového programu a o otázkach súvisiacich s podporou ďalšej stabilizácie v Sýrii,“ uvádza sa vo vyhlásení Kremľa.
