Netanjahu telefonoval s Trumpom, diskutovali o iránskej hrozbe

Na snímke v ľavo americký prezident Donald Trump a vedľa neho je izraelský premiér Foto: TASR/AP

Jeruzalem 6. novembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu telefonicky zagratuloval republikánovi Donaldovi Trumpovi k víťazstvu v amerických prezidentských voľbách. Oznámil to Netanjahuov úrad, informuje TASR na základe správ agentúry Reuters a internetových novín The Times of Israel." a trval približne 20 minút, uviedol úrad izraelského premiéra. Dodal, že dvojica diskutovala o "iránskej hrozbe" a potrebe spolupráce na bezpečnosti Izraela.Netanjahu zablahoželal Trumpovi aj v stredu ráno na sociálnej sieti X. "," napísal.