Netanjahu tlmočil USA, že nesúhlasí s vytvorením palestínskeho štátu

Jeruzalem 18. januára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu informoval Spojené štáty, že je proti tomu, aby súčasťou akéhokoľvek povojnového scenára bolo aj vytvorenie palestínskeho štátu. Netanjahu to uviedol vo štvrtok. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Na celoštátne vysielanej tlačovej konferencii Netanjahu tiež vyhlásil, že Izrael bude pokračovať v ofenzíve v Pásme Gazy, kým nedosiahne "rozhodujúce víťazstvo" nad palestínskym militantným hnutím Hamas. Povedal, že svoje postoje tlmočil Američanom.



"V akomkoľvek budúcom usporiadaní... musí Izrael kontrolovať bezpečnosť celého územia západne od Jordánu," uviedol. "To naráža na myšlienku suverenity. Čo sa s tým dá urobiť?" dodal. Podľa jeho slov musí byť premiér "schopný povedať priateľom (Izraela) nie".



Spojené štáty vyzvali Izrael, aby zmiernil svoju ofenzívu v Pásme Gazy, a načrtli, že vytvorenie palestínskeho štátu by malo byť súčasťou povojnového scenára.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po októbrovom útoku hnutia Hamas na Izrael, ktorý si podľa izraelských úradov vyžiadal približne 1140 obetí. Izrael reagoval spustením vojenskej operácie v Pásme Gazy, ktorej cieľom je zničenie Hamasu. Podľa úradov riadených Hamasom zahynulo od októbra pri odvetných útokoch izraelskej armády viac ako 24.600 ľudí.