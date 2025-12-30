< sekcia Zahraničie
Netanjahu: Trump dostane najvyššie ocenenie udeľované Izraelom
Trumpovi má byť cena udelená za jeho vynikajúce služby Izraelu a židovskému ľudu, čo je pocit, ktorý prevláda u Izraelčanov naprieč celým spektrom.
Autor TASR
Palm Beach 29. decembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok uviedol, že americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi udelia Izraelskú cenu, čo je najvyššie ocenenie udeľované štátom Izrael. Netanjahu to povedal na spoločnej tlačovej konferencii s Trumpom na Floride, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Netanjahu poznamenal, že Trump podľa neho „porušil množstvo konvencií“. Následne však ľudia na svoje prekvapenie predsa len zistili, „že možno mal napokon pravdu“, cituje DPA.
A preto teraz aj Izrael poruší jednu z konvencií a udelí Trumpovi toto ocenenie, ktoré ešte nikdy nebolo odovzdané laureátovi bez izraelského štátneho občianstva, dodal Netanjahu.
Trumpovi má byť cena udelená za „jeho vynikajúce služby“ Izraelu a židovskému ľudu, čo je pocit, ktorý „prevláda u Izraelčanov naprieč celým spektrom“, cituje DPA.
Udelenie ceny americkému prezidentovi telefonicky oficiálne potvrdil aj izraelský minister školstva Joav Kiš.
Izraelská cena sa udeľuje každoročne v Jeruzaleme a je najvyšším ocenením krajiny.
Trump prijal Netanjahua v pondelok na Floride, kde okrem iného rokovali aj o ďalšej fáze prímeria v Gaze.
