Netanjahu: Trump vytvára podmienky, ktoré môžu viesť k dohode s Iránom
Šéf izraelskej vlády pripustil, že ku kvalitám akejkoľvek dohody s Teheránom sa stavia skepticky.
Autor TASR,aktualizované
Washington 12. februára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že americký prezident Donald Trump vytvára podmienky, ktoré by mohli viesť k „dobrej dohode“ s Iránom. Zopakoval tiež svoj postoj, že prípadná dohoda musí riešiť aj otázky iránskych balistických rakiet a podpory Iránu militantným hnutiam na Blízkom východe. Vyjadril sa tak vo štvrtok v USA pred odletom späť do Izraela. TASR o tom informuje podľa portálu Times of Israel a agentúry AFP.
Netanjahu v stredu vo Washingtone rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Podľa jeho slov bol hlavnou témou Irán, avšak dotkli sa aj ďalších tém.
„Prezident sa domnieva, že Iránci už chápu, s kým majú dočinenia,“ uviedol izraelský premiér. „Myslím si, že podmienky, ktoré vytvára, v kombinácii s tým, že (Iránci) si určite uvedomujú, že minule urobili chybu, keď nedosiahli dohodu, tvoria základ na dosiahnutie dobrej dohody,“ skonštatoval Netanjahu.
Šéf izraelskej vlády pripustil, že ku kvalitám akejkoľvek dohody s Teheránom sa stavia skepticky.
Delegácie Iránu a USA v piatok prostredníctvom sprostredkovateľov rokovali v ománskom hlavnom meste Maskat výlučne o jadrovom programe Iránu. USA predtým naliehali, aby témou bola aj podpora Teheránu pre militantné skupiny na Blízkom východe, jeho program balistických rakiet a tvrdý zásah voči nedávnym protivládnym protestom. Trump počas stredajšieho stretnutia s Netanjahuom trval na tom, že jadrové rokovania s Iránom musia pokračovať.
