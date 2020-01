Netanjahu: Trumpov blízkovýchodný plán je jedinečnou príležitosťou

Moskva 30. januára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ocenil vo štvrtok mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Blízky východ ako novú príležitosť. Urobil tak po tom, ako priletel do Moskvy, aby prediskutoval tento plán s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, informovala agentúra AFP.



"Myslím si, že ide o novú a zrejme jedinečnú príležitosť," uviedol Netanjahu, ktorý stál v utorok v Bielom dome pri Trumpovi pri oznamovaní plánu. Izraelský premiér ho považuje za víťazstvo pre svoju krajinu.



"Ste vlastne prvým lídrom, s ktorým hovorím po svojej návšteve Washingtonu o dohode storočia prezidenta Trumpa," uviedol Netanjahu. "Chcem s vami hovoriť a vypočuť si vaše predstavy a zistiť, ako môžeme skombinovať všetky naše sily v prospech bezpečnosti a mieru," povedal na schôdzke v Kremli.



Ruský prezident vo svojom vyhlásení o mierovom pláne pre Blízky východ nehovoril.



Rusko sa vyjadrilo, že preštuduje Trumpov plán, a vyzvalo Izraelčanov a Palestínčanov na priame rokovania s cieľom dosiahnuť "vzájomne prijateľný kompromis", pripomína AFP.



Trump v utorok zverejnil dlho očakávaný plán zameraný na vyriešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu, podľa ktorého Jeruzalem zostane "nerozdeleným hlavným mestom" Izraela. Trumpova iniciatíva okrem úplnej kontroly nad Jeruzalemom židovskému štátu umožňuje aj pripojiť k svojmu územiu údolie rieky Jordán - strategickú oblasť západného brehu Jordánu -, ako aj osady, ktoré sa dotýkajú palestínskeho územia.



Podľa Trumpovho plánu by nezávislý palestínsky štát mohol vzniknúť na zvyšnom území západného brehu Jordánu a pásma Gazy a mal by byť demilitarizovaný. Trumpov plán zahŕňa aj vyhliadky na pomoc a investície pre Palestínčanov v objeme miliárd dolárov.



Palestínčania naprieč celým politickým spektrom tento plán odsúdili a odmietli.