< sekcia Zahraničie
Netanjahu: Trumpov plán pre Pásmo Gazy prinesie mier a prosperitu
Palestínska samospráva v utorok vyzvala na okamžitú implementáciu tejto rezolúcie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tel Aviv 18. novembra (TASR) - Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v utorok vyzdvihla mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy, ktorý podľa nej prinesie mier a prosperitu. Vyjadrila sa tak po tom, čo Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v pondelok v New Yorku schválila rezolúciu podporujúcu tento mierový plán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Veríme, že plán prezidenta Trumpa bude viesť k mieru a prosperite, pretože trvá na úplnej demilitarizácii, odzbrojení a deradikalizácii Gazy,“ uviedol Netanjahuov úrad na sieti X. „V súlade s víziou prezidenta Trumpa toto povedie k ďalšej integrácii Izraela a jeho susedov, ako aj k rozšíreniu abrahámovských dohôd,“ dodal. Abrahámovské dohody z roku 2020 normalizovali vzťahy Izraela s Bahrajnom, Spojenými arabskými emirátmi a Marokom. Prezident USA v novembri oznámil, že k týmto dohodám sa pripojí aj Kazachstan.
Netanjahuov úrad tiež uviedol, že „guráž a obeta“ izraelských vojakov spoločne s Trumpovým diplomatickým úsilím pomohli k návratu všetkých živých a väčšiny zosnulých rukojemníkov z Gazy. Konštatoval, že očakáva odovzdanie zvyšných ostatkov tiel rukojemníkov
Trumpov 20-bodový plán pre Gazu počíta s odzbrojením palestínskeho militantného hnutia Hamas, nasadením Medzinárodných stabilizačných síl a zriadením mierovej rady - prechodného riadiaceho orgánu pre Pásmo Gazy. BR OSN tak vo svojom pondelkovom hlasovaní dala v podstate súhlas s prechodom do druhej fázy Trumpovho plánu. V prijatej rezolúcii sa nachádza aj zmienka o možnosti existencie Palestínskeho štátu.
Palestínska samospráva v utorok vyzvala na okamžitú implementáciu tejto rezolúcie. Naopak Hamas ju kritizuje a volá po zničení Izraela a vyhlásení islamského štátu na historickom území Palestíny, píše DPA. Proti dvojštátnemu riešenie sa dlhodobo stavia aj izraelská vláda, podľa ktorej by Palestínsky štát ohrozil existenciu Izraela.
„Veríme, že plán prezidenta Trumpa bude viesť k mieru a prosperite, pretože trvá na úplnej demilitarizácii, odzbrojení a deradikalizácii Gazy,“ uviedol Netanjahuov úrad na sieti X. „V súlade s víziou prezidenta Trumpa toto povedie k ďalšej integrácii Izraela a jeho susedov, ako aj k rozšíreniu abrahámovských dohôd,“ dodal. Abrahámovské dohody z roku 2020 normalizovali vzťahy Izraela s Bahrajnom, Spojenými arabskými emirátmi a Marokom. Prezident USA v novembri oznámil, že k týmto dohodám sa pripojí aj Kazachstan.
Netanjahuov úrad tiež uviedol, že „guráž a obeta“ izraelských vojakov spoločne s Trumpovým diplomatickým úsilím pomohli k návratu všetkých živých a väčšiny zosnulých rukojemníkov z Gazy. Konštatoval, že očakáva odovzdanie zvyšných ostatkov tiel rukojemníkov
Trumpov 20-bodový plán pre Gazu počíta s odzbrojením palestínskeho militantného hnutia Hamas, nasadením Medzinárodných stabilizačných síl a zriadením mierovej rady - prechodného riadiaceho orgánu pre Pásmo Gazy. BR OSN tak vo svojom pondelkovom hlasovaní dala v podstate súhlas s prechodom do druhej fázy Trumpovho plánu. V prijatej rezolúcii sa nachádza aj zmienka o možnosti existencie Palestínskeho štátu.
Palestínska samospráva v utorok vyzvala na okamžitú implementáciu tejto rezolúcie. Naopak Hamas ju kritizuje a volá po zničení Izraela a vyhlásení islamského štátu na historickom území Palestíny, píše DPA. Proti dvojštátnemu riešenie sa dlhodobo stavia aj izraelská vláda, podľa ktorej by Palestínsky štát ohrozil existenciu Izraela.