Netanjahu trvá na tom, že Izrael nedovolí Iránu získať jadrové zbrane

Tel Aviv 17. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu trvá na tom, že Izrael nedovolí, aby Irán získal jadrové zbrane. Uviedla to kancelária izraelského premiéra vo štvrtok, dva dni pred plánovaným druhým kolom rokovaní Spojených štátov a Iránu o jadrovom programe Teheránu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Americký prezident Donald Trump sa v súčasnosti usiluje dosiahnuť novú jadrovú dohodu s Iránom. USA a Irán rokovali minulú sobotu v Ománe. Obe krajiny označili rozhovory za „pozitívne“ a „konštruktívne“. Druhé kolo je naplánované na sobotu a pravdepodobne sa uskutoční v Ríme.



„Ako premiér mnohokrát uviedol: Izrael nedovolí Iránu získať jadrové zbrane,“ uviedla vo vyhlásení kancelária Netanjahua.



Netanjahu sa k otázke jadrového programu Teheránu vyjadril po prvýkrát od spomínaných rokovaní a po tom, čo denník The New York Times s odvolaním sa na predstaviteľov americkej administratívy a ďalšie osoby v noci na štvrtok informoval o tom, že Trump zablokoval plánovaný izraelský útok na iránske jadrové zariadenia a dal prednosť rokovaniam s Teheránom o obmedzení jeho jadrového programu.



Izrael a Západ dlhodobo obviňujú Irán z pokusu o získanie jadrových zbraní, čo však Teherán odmieta.



„Premiér viedol nespočetné množstvo otvorených aj tajných operácií proti iránskemu jadrovému programu, bez ktorých by dnes Irán vlastnil jadrový arzenál,“ uviedla ďalej Netanjahuova kancelária. Dodala, že tieto operácie oddialili iránsky jadrový program takmer o desaťročie.



Trumpovo úsilie dosiahnuť dohodu s Iránom o jeho jadrovom programe prostredníctvom rokovaní je podľa AFP v protiklade s Netajahuovým odhodlaním riešiť túto otázku vojensky.



Netanjahu podľa vyhlásenia svojho úradu vedie globálnu kampaň proti iránskemu jadrovému programu už viac ako desaťročie a viedol ju aj v čase, keď „niektorí túto hrozbu označovali za politický výmysel a premiéra nazývali paranoidným“.



Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi vo štvrtok v Teheráne uviedol, že MAAE by mala zohrávať úlohu pri rozhovoroch Iránu a USA, a vyzval obe strany, aby dosiahli dohodu.