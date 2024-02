Netanjahu tvrdí, že agentúru palestínskych utečencov infiltroval Hamas

Jeruzalem 31. januára (TASR) - Agentúra OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) je "úplne infiltrovaná" militantným hnutím Hamas. Uviedol to v stredu izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Izrael tvrdí, že 12 zamestnancov UNRWA sa podieľalo na teroristickom útoku Hamasu zo 7. októbra. Na základe toho niekoľko krajín vrátane Británie, Nemecka, Japonska a Spojených štátov zastavilo financovanie tejto agentúry OSN.



"UNRWA je úplne infiltrovaná Hamasom," povedal Netanjahu na schôdzke s veľvyslancami v Jeruzaleme. Podľa jeho slov je potrebné, aby UNRWA "nahradili iné agentúry OSN a iné agentúry pomoci".



"Hovorím to s veľkou ľútosťou, pretože sme dúfali, že bude existovať objektívny a konštruktívny orgán, ktorý ponúkne pomoc. Dnes takýto orgán v Gaze potrebujeme, ale UNRWA ním nie je," dodal izraelský premiér.



UNRWA vyzvala na nezávislé vyšetrovanie izraelských obvinení. Tvrdí, že po predchádzajúcich obvineniach Izraela podnikla okamžité kroky, prepustila viacerých zamestnancov a začala ich vyšetrovať.



Agentúra OSN pre palestínskych utečencov bola založená v roku 1949 po prvej arabsko-izraelskej vojne. V priebehu desaťročí sa rozrástla, dnes má ročný rozpočet na úrovni jeden a pol miliardy dolárov a vyše 30.000 pracovníkmi. Jej pôvodný zámer na zníženie počtu utečencov a ich úspešnú integráciu však zlyhal.



UNRWA v súčasnosti poskytuje podporu stále väčšiemu množstvu osôb, ktoré nikdy utečencami neboli, pretože sa postupne rozširovali kategórie osôb, ktoré mohli čerpať jej služby. To znamenalo od OSN a darcovských krajín stále viac peňazí, pričom zlyhávala faktická kontrola ich použitia.