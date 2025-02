Netanjahu tvrdí, že s Trumpom sú odhodlaní potláčať agresiu Iránu

Washington 5. februára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu tvrdí, že spoločne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom sú odhodlaní potlačiť iránsku agresiu a zabezpečiť, aby Teherán nikdy nevyvinul jadrovú zbraň. Vyjadril sa tak na tlačovej konferencii, ktorú v utorok miestneho času absolvoval s Trumpom v Bielom dome po ich spoločných rokovaniach. TASR o tom informuje na základe správ stanice Sky News.



"Je to ten istý Irán, ktorý sa nás oboch pokúsil zabiť... Pokúsili sa zabiť vás, pán prezident. Pokúsili sa - prostredníctvom svojho zástupcu - zabiť (aj) mňa," povedal Netanjahu. "Obaja sme odhodlaní potlačiť iránsku agresiu... a zabezpečiť, aby Irán nikdy nevyvinul jadrovú zbraň," vyhlásil.



Trump uviedol, že by s Iránom rád uzavrel dohodu, pričom by si prial, aby táto krajina bola "pokojná a úspešná". Americký prezident tiež povedal, že počas svojho predošlého funkčného obdobia "nenávidel" kroky, ktoré sa voči Teheránu podnikali.



"Boli v podstate na mizine a nemali peniaze pre Hizballáh, nemali peniaze pre Hamas. Nemali peniaze na žiadnu formu teroru," uviedol. Dodal, že teraz by chcel s Iránom uzavrieť "skvelú dohodu", ktorá by tamojším obyvateľom umožňovala dobrý život. Trump uviedol, že má "veľa priateľov" z Iránu, vrátane Američanov pochádzajúcich z tejto krajiny, ktorí "sú na Irán veľmi hrdí".



Americký prezident ďalej povedal, že si "naozaj želá mier" a dúfa, že sa USA podarí spraviť "niečo pre to, aby to to neskončilo katastrofálne". Dodal však, že Teherán nemôže mať jadrovú zbraň.



Trump len krátko predtým podpísal v utorok výkonné nariadenie, ktorým svoju administratívu vyzval k maximálnemu tlaku na Teherán za účelom dosiahnutia, že nevyvinie jadrovú zbraň. Nariadenie vyzýva rezorty administratívy, aby navrhli voči Iránu sankcie. Trump však zároveň vyjadril vieru v to, že tvrdú politiku nebude musieť uplatňovať a dosiahne s Teheránom dohodu.



Americký prezident však tiež povedal, že ak by naňho Irán spáchal atentát, tak bude "vyhladený". "Zanechal som (svojim poradcom) inštrukcie, že ak to (Iránci) urobia, budú vyhladení, nič po nich nezostane," povedal.