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Netanjahu ukončil výpovede v kauzách, v ktorých je obvinený z korupcie
Od decembra 2024 Netanjahu vypovedal na 98 pojednávaniach, z ktorých mnohé boli skrátené alebo odložené na žiadosť jeho právnika Amita Hadada pre vládne povinnosti alebo zdravotné dôvody.
Autor TASR
Jeruzalem 24. júna (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu ukončil sériu svojich výpovedí v korupčných procesoch. Od decembra 2024 Netanjahu vypovedal na 98 pojednávaniach, z ktorých mnohé boli skrátené alebo odložené na žiadosť jeho právnika Amita Hadada pre vládne povinnosti alebo zdravotné dôvody.
Ako informovala agentúra AFP, Netanjahu čelí obvineniam v dvoch prípadoch, v ktorých mal údajne vyjednávať priaznivé mediálne pokrytie v izraelských médiách. V treťom prípade ho vinia z prijatia luxusných darov v hodnote viac ako 260.000 dolárov výmenou za politické služby. Štvrté obvinenie z korupcie bolo zrušené.
Netanjahu stále tvrdí, že ide o „politický proces“, ktorý sa proti nemu vedie od roku 2019. Akékoľvek pochybenie v daných troch prípadoch opakovane popiera.
Po skončení krížového výsluchu, ktorý sa konal v stredu, sa Netanjahu ostro ohradil voči prokuratúre. Podľa izraelských médií vyhlásil, že si prešiel „desiatimi rokmi pekla“.
Netanjahu je vôbec prvým úradujúcim izraelským premiérom súdeným za korupciu. Zároveň je najdlhšie slúžiacim premiérom v histórii krajiny a v októbrových voľbách chce kandidovať opäť. Prieskumy však naznačujú oslabenie jeho pozície a väčšina Izraelčanov si želá jeho odchod z funkcie. Jeho pozíciu oslabili zlyhanie izraelských bezpečnostných zložiek, ktoré mali za následok útok palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023 a následnú vojnu proti palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas, a najnovšie aj dohoda medzi USA a Iránom, ktorú mnohí Izraelčania vnímajú ako nevýhodnú pre Izrael.
Ako informovala agentúra AFP, Netanjahu čelí obvineniam v dvoch prípadoch, v ktorých mal údajne vyjednávať priaznivé mediálne pokrytie v izraelských médiách. V treťom prípade ho vinia z prijatia luxusných darov v hodnote viac ako 260.000 dolárov výmenou za politické služby. Štvrté obvinenie z korupcie bolo zrušené.
Netanjahu stále tvrdí, že ide o „politický proces“, ktorý sa proti nemu vedie od roku 2019. Akékoľvek pochybenie v daných troch prípadoch opakovane popiera.
Po skončení krížového výsluchu, ktorý sa konal v stredu, sa Netanjahu ostro ohradil voči prokuratúre. Podľa izraelských médií vyhlásil, že si prešiel „desiatimi rokmi pekla“.
Netanjahu je vôbec prvým úradujúcim izraelským premiérom súdeným za korupciu. Zároveň je najdlhšie slúžiacim premiérom v histórii krajiny a v októbrových voľbách chce kandidovať opäť. Prieskumy však naznačujú oslabenie jeho pozície a väčšina Izraelčanov si želá jeho odchod z funkcie. Jeho pozíciu oslabili zlyhanie izraelských bezpečnostných zložiek, ktoré mali za následok útok palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023 a následnú vojnu proti palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas, a najnovšie aj dohoda medzi USA a Iránom, ktorú mnohí Izraelčania vnímajú ako nevýhodnú pre Izrael.