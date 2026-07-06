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Netanjahu: USA by nemali predať F-35 Turecku, naruší to rovnováhu
Netanjahu zároveň označil Turecko ako „režim ovplyvnený Moslimským bratstvom“.
Autor TASR
Tel Aviv 6. júla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok vyzval Spojené štáty, aby nepredali svoje stíhačky F-35 Turecku. Netanjahu tvrdí, že by to „narušilo mocenskú rovnováhu“ v regióne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).
„Nemyslím si, že by mali poskytnúť F-35 alebo motory do ich stíhačiek, pretože to naruší mocenskú rovnováhu na Blízkom východe, ktorú v konečnom dôsledku garantuje izraelská vzdušná prevaha a myslím, že aj postoj Ameriky na Blízkom východe,“ povedal predseda izraelskej vlády pre stanicu Fox News.
Netanjahu zároveň označil Turecko ako „režim ovplyvnený Moslimským bratstvom“. Turecko je podľa jeho slov „skvelou“ krajinou, no je vedená prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, ktorý podľa neho „otvorene vyzýva na zničenie Izraela“.
Premiér židovského štátu sa tak vyjadril deň pred začiatkom summitu NATO, ktorý sa bude konať v Ankare. Na tomto summite sa zúčastní aj americký prezident Donald Trump.
AFP konštatuje, že Trumpovu návštevu Turecka by mohli tamojší predstavitelia vnímať ako príležitosť zabezpečiť nákup desiatok motorov a prípadné opätovné zaradenie do programu stíhačiek F-35.
Spojené štáty tesne pred koncom Trumpovho prvého funkčného obdobia v decembri 2020 uvalili na Turecko niektoré sankcie za to, že nakúpilo od Ruska mobilný systém protivzdušnej obrany S-400. V dôsledku toho Washington tiež vyradil Ankaru z programu stíhačiek F-35, v ktorom mala figurovať ako nákupca lietadiel, ale aj výrobca niektorých dielov.
Trump vlani v decembri počas návštevy Netanjahua v jeho sídle na Floride uviedol, že zvažuje predaj stíhačiek F-35 Turecku. V odpovedi na otázku ohľadom snahy Turecka zabezpečiť si motory F110 a prístup spomínanému programu Trump minulý mesiac odpovedal, že Erdogana „veľmi poteší“.
Izrael sa dlhodobo stavia proti predaju amerických stíhačiek Turecku. Izraelskí politici tvrdia, že stíhačky F-35 by priniesli výhody Turecku v prípade prípadnej vojny.
Netanjahu v rozhovore poznamenal, že Izrael a USA sú „modeloví spojenci“, napriek zjavným nezhodám medzi Trumpom a Netanjahuom, ku ktorým došlo v uplynulých týždňoch v súvislosti s vojnou v Iráne.
„Nemyslím si, že by mali poskytnúť F-35 alebo motory do ich stíhačiek, pretože to naruší mocenskú rovnováhu na Blízkom východe, ktorú v konečnom dôsledku garantuje izraelská vzdušná prevaha a myslím, že aj postoj Ameriky na Blízkom východe,“ povedal predseda izraelskej vlády pre stanicu Fox News.
Netanjahu zároveň označil Turecko ako „režim ovplyvnený Moslimským bratstvom“. Turecko je podľa jeho slov „skvelou“ krajinou, no je vedená prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, ktorý podľa neho „otvorene vyzýva na zničenie Izraela“.
Premiér židovského štátu sa tak vyjadril deň pred začiatkom summitu NATO, ktorý sa bude konať v Ankare. Na tomto summite sa zúčastní aj americký prezident Donald Trump.
AFP konštatuje, že Trumpovu návštevu Turecka by mohli tamojší predstavitelia vnímať ako príležitosť zabezpečiť nákup desiatok motorov a prípadné opätovné zaradenie do programu stíhačiek F-35.
Spojené štáty tesne pred koncom Trumpovho prvého funkčného obdobia v decembri 2020 uvalili na Turecko niektoré sankcie za to, že nakúpilo od Ruska mobilný systém protivzdušnej obrany S-400. V dôsledku toho Washington tiež vyradil Ankaru z programu stíhačiek F-35, v ktorom mala figurovať ako nákupca lietadiel, ale aj výrobca niektorých dielov.
Trump vlani v decembri počas návštevy Netanjahua v jeho sídle na Floride uviedol, že zvažuje predaj stíhačiek F-35 Turecku. V odpovedi na otázku ohľadom snahy Turecka zabezpečiť si motory F110 a prístup spomínanému programu Trump minulý mesiac odpovedal, že Erdogana „veľmi poteší“.
Izrael sa dlhodobo stavia proti predaju amerických stíhačiek Turecku. Izraelskí politici tvrdia, že stíhačky F-35 by priniesli výhody Turecku v prípade prípadnej vojny.
Netanjahu v rozhovore poznamenal, že Izrael a USA sú „modeloví spojenci“, napriek zjavným nezhodám medzi Trumpom a Netanjahuom, ku ktorým došlo v uplynulých týždňoch v súvislosti s vojnou v Iráne.