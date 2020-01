Netanjahu: USA majú právo na sebaobranu. Reagoval aj Babiš

Jeruzalem 3. januára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzdvihol v piatok prezidenta USA Donalda Trumpa za to, že "konal rýchlo, dôrazne a rozhodne" v prípade útoku, pri ktorom americké sily zabili popredného iránskeho generála. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



"Práve tak, ako má Izrael právo na sebaobranu, majú Spojené štáty presne to isté právo," povedal Netanjahu. "Kásem Solejmání je zodpovedný za smrť amerických občanov a mnohých ďalších nevinných ľudí," dodal s tým, že zabitý veliteľ špeciálnych jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd už plánoval ďalšie útoky.



Netanjahu sa vyjadril pred nastúpením do lietadla, ktorým sa vracia domov po predčasnom ukončení svojej návštevy Grécka. Tú skrátil, aby vo vlasti sledoval vývoj udalostí po zabití Solejmáního v Iraku.



Izrael medzitým uviedol svoje ozbrojené sily do zvýšenej pohotovosti, informoval armádny rozhlas, pričom minister obrany Naftali Bennett sa stretol s vojenskými a spravodajskými predstaviteľmi, aby "zhodnotili situáciu".



Členov Netanjahuovho bezpečnostného kabinetu požiadali, aby sa nevyjadrovali k americkému náletu, čo izraelské médiá interpretovali ako snahu odvrátiť odvetné kroky zo strany iránskych spojencov v regióne, ku ktorým patrí hnutie Hizballáh v susednom Libanone, ako aj palestínske militantné skupiny Hamas a Islamský džihád, píše agentúra Reuters.



Izraelská armáda nariadila po útoku uzavrieť lyžiarske stredisko v oblasti hory Hermon v Izraelom kontrolovanej oblasti Golanských výšin, neďaleko hraníc so Sýriou.



Solejmání bol podľa agentúry AP na prvej priečke izraelského zoznamu hrozieb. Tel Aviv ho obviňoval z toho, že ovládal sieť nepriateľov zahŕňajúcu aj libanonský Hizballáh. Izrael útočil na ciele jednotiek Kuds v Sýrii pri viacerých príležitostiach.



Babiš dúfa, že po Solejmáního zabití nebude eskalovať situácia v regióne



Český premiér Andrej Babiš vyjadril v piatok nádej, že zabitie iránskeho generála v Iraku neprehĺbi destabilizáciu blízkovýchodného regiónu a nebude ďalej eskalovať.



"USA majú v Iraku obmedzenú vojenskú prítomnosť a jednotky riadené a podporované Iránom sa v uplynulých týždňoch podieľali na útokoch na americké ciele. Ide teda o odvetu," povedal Babiš o americkom útoku, pri ktorom prišiel v Bagdade o život generálmajor Kásem Solejmání, veliteľ špeciálnych jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd.



"Je však na USA, aby svoje kroky patrične komunikovali a svetu aj spojencom vysvetlili. USA sú náš spojenec v rámci NATO, ale táto záležitosť sa NATO priamo netýka. Dúfam, že akcia neprehĺbi destabilizáciu blízkovýchodného regiónu a nebude ďalej eskalovať," napísal Babiš pre spravodajský server Novinky.cz.



Podľa českého ministra kultúry Lubomíra Zaorálka je zabitie Solejmáního nebezpečná provokácia, ktorá bude znamenať eskaláciu situácie v regióne. Americký prezident Donald Trump si týmto "siláckym gestom vyrobil ďalší problém do blížiacich sa prezidentských volieb v USA," uviedol na Twitteri minister kultúry a niekdajší šéf českej diplomacie.