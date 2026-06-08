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Netanjahu: Útoky na Irán sa zastavili, boj s Teheránom sa nekončí
Teherán a Hizballáh si podľa slov Netanjahua mysleli, že môžu na Izrael zaútočiť z Libanonu a Iránu a židovský štát nebude na tieto útoky reagovať.
Autor TASR
Tel Aviv 8. júna (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok vyhlásil, že útoky na Irán odradili islamskú republiku od ďalších úderov, čo viedlo k pozastaveniu nepriateľských akcií medzi týmito dvoma krajinami. Zároveň pohrozil, že ak Teherán znova zaútočí, Izrael bude odpovedať silou. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).
„V súčasnosti boli boje na tomto fronte pozastavené, lebo po tom, ako bol zasiahnutý teroristický režim v Teheráne, na nás prestal útočiť,“ povedal Netanjahu vo svojom prvom vyhlásení po tom, čo Irán v nedeľu zaútočil na Izrael, ktorý odpovedal odvetnými údermi. Islamská republika v pondelok oznámila ukončenie svojich útokov.
„Dnes sú Irán a (proiránske libanonské militantné hnutie) Hizballáh slabší, ako kedykoľvek predtým. Náš boj proti nim však neskončil,“ konštatoval premiér.
Teherán a Hizballáh si podľa slov Netanjahua mysleli, že môžu na Izrael zaútočiť z Libanonu a Iránu a židovský štát nebude na tieto útoky reagovať. „To sa nestalo a nestane sa to. Nie počas môjho pôsobenia vo funkcii,“ vyhlásil.
Okrem toho predseda vlády naznačil, že tento odkaz odovzdal aj americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý v uplynulých dňoch tlačí na Izrael, aby deeskaloval situáciu. Na zastavenie bojov vyzval Trump aj v pondelok. Izrael má podľa Netanjahua právo na sebaobranu a toto právo bude uplatňovať vždy, keď to bude potrebné. „Hovorím to vám, drahí občania Izraela, rovnako ako to hovorím aj v mojich dobrých rozhovoroch s mojím priateľom prezidentom Trumpom,“ dodal.
Nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu v pondelok uviedol, že Trump telefonoval Netanjahuovi. Podľa AFP k tomu došlo v čase medializovaných správ o čoraz napätejších vzťahoch medzi americkým prezidentom a izraelským premiérom, pričom Trump v nedávnom telefonáte povedal Netanjahuovi, že je „úplne šialený“.
Spoločné iránske vojenské velenie v pondelok oznámilo, že ukončili vojenské operácie proti Izraelu. Teherán však údajne varoval, že prijme „oveľa tvrdšie opatrenia“, ak Izrael podnikne „agresívne a nepriateľské kroky“ proti nemu či v južnom Libanone.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac vyhlásil, že armáda bude pokračovať vo svojej vojenskej operácii v Libanone. „S Dahíjou a Bejrútom sa bude zaobchádzať rovnako, ako so severnými komunitami,“ tvrdí minister s odkazom na komunity na severe Izraela, ktoré sú vystavené útokom Hizballáhu zo susedného Libanonu.
Každý útok na severné komunity podľa neho povedie k úderom na Dahíju - bejrútske predmestie, ktoré je baštou militantného hnutia Hizballáh.
Izrael podľa slov ministra obrany „kategoricky odmieta“ hrozby zo strany Iránu. „Každý iránsky pokus spojiť Libanon a Irán a zaútočiť na Izrael bude odolávať veľkej sile, ako to bolo včera,“ dodal.
„V súčasnosti boli boje na tomto fronte pozastavené, lebo po tom, ako bol zasiahnutý teroristický režim v Teheráne, na nás prestal útočiť,“ povedal Netanjahu vo svojom prvom vyhlásení po tom, čo Irán v nedeľu zaútočil na Izrael, ktorý odpovedal odvetnými údermi. Islamská republika v pondelok oznámila ukončenie svojich útokov.
„Dnes sú Irán a (proiránske libanonské militantné hnutie) Hizballáh slabší, ako kedykoľvek predtým. Náš boj proti nim však neskončil,“ konštatoval premiér.
Teherán a Hizballáh si podľa slov Netanjahua mysleli, že môžu na Izrael zaútočiť z Libanonu a Iránu a židovský štát nebude na tieto útoky reagovať. „To sa nestalo a nestane sa to. Nie počas môjho pôsobenia vo funkcii,“ vyhlásil.
Okrem toho predseda vlády naznačil, že tento odkaz odovzdal aj americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý v uplynulých dňoch tlačí na Izrael, aby deeskaloval situáciu. Na zastavenie bojov vyzval Trump aj v pondelok. Izrael má podľa Netanjahua právo na sebaobranu a toto právo bude uplatňovať vždy, keď to bude potrebné. „Hovorím to vám, drahí občania Izraela, rovnako ako to hovorím aj v mojich dobrých rozhovoroch s mojím priateľom prezidentom Trumpom,“ dodal.
Nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu v pondelok uviedol, že Trump telefonoval Netanjahuovi. Podľa AFP k tomu došlo v čase medializovaných správ o čoraz napätejších vzťahoch medzi americkým prezidentom a izraelským premiérom, pričom Trump v nedávnom telefonáte povedal Netanjahuovi, že je „úplne šialený“.
Spoločné iránske vojenské velenie v pondelok oznámilo, že ukončili vojenské operácie proti Izraelu. Teherán však údajne varoval, že prijme „oveľa tvrdšie opatrenia“, ak Izrael podnikne „agresívne a nepriateľské kroky“ proti nemu či v južnom Libanone.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac vyhlásil, že armáda bude pokračovať vo svojej vojenskej operácii v Libanone. „S Dahíjou a Bejrútom sa bude zaobchádzať rovnako, ako so severnými komunitami,“ tvrdí minister s odkazom na komunity na severe Izraela, ktoré sú vystavené útokom Hizballáhu zo susedného Libanonu.
Každý útok na severné komunity podľa neho povedie k úderom na Dahíju - bejrútske predmestie, ktoré je baštou militantného hnutia Hizballáh.
Izrael podľa slov ministra obrany „kategoricky odmieta“ hrozby zo strany Iránu. „Každý iránsky pokus spojiť Libanon a Irán a zaútočiť na Izrael bude odolávať veľkej sile, ako to bolo včera,“ dodal.