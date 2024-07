Netanjahu uviedol, že dohoda o prepustení rukojemníkov je blízko

Washington 23. júla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu rodinám rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gaze povedal, že dohoda, ktorá by zabezpečila ich prepustenie, by mohla byť dosiahnutá už čoskoro. V utorok o tom informoval úrad premiéra, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Snahy o dosiahnutie dohody o prímerí v Gaze, ktorú už v máji načrtol americký prezident Joe Biden a následne sprostredkoval Egypt a Katar, sa počas uplynulého mesiaca pohli vpred, píše Reuters. Minister zahraničných vecí USA Anthony Blinken minulý piatok uviedol, že vyjednávači "smerujú k cieľovej čiare". Netanjahu v utorok povedal, že podmienky už bezpochyby "dozrievajú". Premiér to uviedol vo Washingtone, kde by sa mal v utorok stretnúť s prezidentom Joeom Bidenom.



Jeden z príbuzných rukojemníkov však uviedol, že vyhlásenie izraelského premiéra vníma s rezervou a tiež vyjadril presvedčenie, že americký prezident Biden bude vyvíjať väčší tlak na Netanjahua, aby dohodu uzavrel.



Militantné hnutie Hamas zaútočilo na Izrael 7. októbra minulého roka, keď podľa izraelských údajov zabilo 1200 osôb a približne 250 ľudí zajalo. Hamas a ďalší militanti stále zadržiavajú približne 120 rukojemníkov, z ktorých približne tretinu vyhlásil Izrael za mŕtvych.