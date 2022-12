Netanjahu uzavrel dohodu o vytvorení koalície aj s ultraortodoxnou Šas

Jeruzalem 8. decembra (TASR) — Kandidát na funkciu izraelského premiéra Benjamin Netanjahu uzavrel ďalšiu dohodu o rozdelení vládnych postov, a to s ultraortodoxnou stranou Združenie sefardov verných Tóre (Šas). Podľa dohody, oznámenej v noci na štvrtok, by strana Šas mala v Netanjahuovej budúcej vláde získať päť ministerských kresiel, informovala agentúra AFP.



Podľa AFP je táto dohoda kľúčová, pretože Netanjahuovi v nedeľu o polnoci (22.00 h SEČ) vyprší 28-dňový mandát na zostavenie vlády. Izraelské médiá však uviedli, že sa bude snažiť získať predĺženie mandátu o dva týždne, keďže viaceré otázky zostávajú nevyriešené — vrátane rozdelenia portfólií v rámci jeho vlastnej strany Jednota (Likud).



Likud už podpísal koaličné dohody s tromi kontroverznými krajne pravicovými stranami — Náboženský sionizmus, Židovská sila a stranu Noam, ktorá sa veľmi ostro vymedzuje proti LGBTI+ ľuďom.



Dohody Likudu so stranou Šas a ďalším ultraortodoxným blokom Jednotný judaizmus Tóry (Jahadut ha-Tora) sú predbežné, nie záväzné. Všetky strany uviedli, že pred oficiálnym oznámením o vytvorení vlády budú potrebné ďalšie dohody.



Jednou z komplikácií je, že líder strany Šas Arje Deri bol odsúdený za daňové delikty, čo mu podľa generálnej prokuratúry znemožňuje pôsobiť vo vláde.



Izraelský parlament, v ktorom má Netanjahu a jeho spojenci po voľbách z 1. novembra väčšinu, sa môže pokúsiť schváliť legislatívu, ktorá Derimu umožní pracovať vo vláde ešte pred uzavretím koaličnej zmluvy.



Podľa dohody medzi stranami Šas a Likud bude Deri v budúcej Netanjahuovej vláde ministrom vnútra i ministrom zdravotníctva a okrem toho bude vymenovaný aj za podpredsedu vlády.



V prípade potvrdenia týchto nominácií sa Deri stane prvým ultraortodoxným vicepremiérom izraelskej vlády.



Predčasné parlamentné voľby by Netanjahuovi a jeho spojencom mali umožniť zostaviť stabilnú pravicovú vládu, čím by sa v Izraeli skončilo bezprecedentné obdobie politického patu, počas ktorého sa za menej ako štyri roky konalo pätoro volieb.



Niektorí izraelskí politickí analytici predpovedali, že Netanjahu oznámi vznik koalície už niekoľko dní po tom, ako 13. novembra získal od prezidenta Jicchaka Herzoga mandát na zostavenie vlády.



Koaličné rozhovory však boli komplikovanejšie, ako sa predpokladalo. Netanjahu bol totiž nútený zveriť tzv. citlivé rezorty kontroverzným politikom. Jedným z nich je líder strany Židovská sila Itamar Ben-Gvir, ktorému aj napriek jeho ostro protiarabskej rétorike prisľúbil ministerstvo národnej bezpečnosti zodpovedajúce za pohraničnú políciu na okupovanom Západnom brehu Jordánu.