Netanjahu: Uznanie palestínskeho štátu je odmena za teror

Jeruzalem 22. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odsúdil v stredu rozhodnutie Írska, Nórska a Španielska uznať Palestínu ako štát a uviedol, že ide o odmenu za teror. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



"Zámer niekoľkých európskych krajín uznať štátnosť Palestíny je odmenou za teror," uviedol Netanjahu v prejave vysielanom v televízii.



"Išlo by o teroristický štát, ktorý by sa snažil znovu a znovu spáchať masaker zo 7. októbra, a s tým nebudeme súhlasiť," povedal izraelský premiér. Odkazoval pritom na vlaňajší útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael, v dôsledku ktorého vypukla vojna v Pásme Gazy.



Írsko, Nórsko a Španielsko v stredu oznámili, že 28. mája oficiálne uznajú Palestínu ako štát. Uviedli tiež, že dúfajú, že podobne budú postupovať aj ďalšie západné krajiny.



Izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac v reakcii nariadil okamžité stiahnutie izraelských veľvyslancov z Írska, Nórska a Španielska na konzultácie do Izraela a varoval pred následkami.



Štát Palestína uznáva približne 144 zo 193 členských krajín OSN vrátane Ruska, Číny alebo Indie. Spomedzi 27 krajín Európskej únie to zatiaľ urobilo len niekoľko. Proti jednostrannému uznaniu Palestíny ako štátu sú aj USA, ktoré sú najbližším spojencom Izraela.