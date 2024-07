Netanjahu v americkom Kongrese varoval pred iránskou

Washington 24. júla (TASR) - Izrael, Spojené štáty aj celý arabský svet ohrozuje iránska "os terorizmu", povedal v stredu izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo svojom prejave v americkom Kongrese. Po príchode do Kongresu si izraelský premiér vyslúžil potlesk a ovácie zo strany republikánov a oveľa tlmenejšie prijatie zo strany demokratov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Náš svet sa otriasa. Na Blízkom východe sa iránska os terorizmu stavia proti Amerike, Izraelu aj našim arabským priateľom. Toto nie je stret civilizácií. Je to stret medzi barbarstvom a civilizáciou," povedal Netanjahu.



V prejave v Kongrese, ktorý aktuálne rozdeľuje otázka vojenskej kampane Izraela v Pásme Gazy, zároveň Netanjahu vyzval USA, aby stáli pri jeho krajine. "Na to, aby sily civilizácie zvíťazili, Amerika a Izrael musia stáť pri sebe," povedal.



Ľudí, ktorí protestujú proti vojne v Gaze, nazval izraelský premiér "užitočnými idiotmi Iránu" a dodal, že Teherán takéto demonštrácie financuje. "Pre týchto demonštrantov mám odkaz: Keď vás tyrani z Teheránu, ktorí vešajú homosexuálov na žeriavoch a vraždia ženy za to, že si nezahaľujú vlasy, chvália, podporujú a financujú, stali ste sa oficiálne užitočnými idiotmi Iránu," uviedol.



Netanjahu zároveň v Kongrese vyjadril vieru v tom, že dôjde k prepusteniu zvyšných rukojemníkov, ktorých palestínske militantné hnutie Hamas stále zadržiava od bezprecedentného októbrového útoku na juhu Izraela.



"Som presvedčený, že snahy (o ich prepustenie) môžu byť úspešné, niektoré z nich prebiehajú práve teraz," povedal a vyjadril vďaku americkému prezidentovu Joeovi Bidenovi za "neúnavné úsilie", ktoré v tomto zmysle vyvíja.



Bezprostredne pred Netanjahuovým prejavom protestovali pred budovou Kapitolu proti vojne v Gaze tisíce ľudí. Polícia demonštrantov rozháňala aj paprikovým sprejom po tom, ako sa časť davu podľa jej vyhlásenia uchýlila k násiliu a neuposlúchla výzvy stiahnuť sa za vytýčenú hranicu.



Demonštranti žiadajú, aby Washington prestal s vojenskou pomocou Izraelu. Bidenovu administratívu zároveň obviňujú zo spoluúčasti na "genocíde" Palestínčanov v Gaze.