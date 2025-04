Netanjahu v deň pamiatky obetí holokaustu kritizoval Irán i Hamas

Jeruzalem 23. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjuahu v stredu pri príležitosti dňa pamiatky obetí holokaustu nazval Irán existenčnou hrozbou a varoval, že osud ľudstva bude ohrozený, pokiaľ Teherán získa jadrové zbrane. Členov palestínskeho hnutia Hamas zasa prirovnal k „nacistom, akým bol Hitler“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Iránsky režim je hrozbou pre náš osud, pre samotnú našu existenciu a pre osud celého ľudstva,“ uviedol Netanjahu v Jeruzaleme počas úvodnej reči pri príležitosti dňa pamiatky obetí holokaustu. V Izraeli si v tento deň pripomínajú udalostí druhej svetovej vojny, ktoré viedli k smrti šiestich miliónov Židov. Sviatok si v krajine každoročne pripomínajú v apríli alebo máji podľa židovského kalendára, i keď medzinárodne pripadá na 27. januára.



„To sa stane, pokiaľ získa jadrové zbrane. Ak tento boj prehráme, krajiny Západu budú ďalšie na rade,“ vyhlásil izraelský premiér. „Izrael neprehrá, nepoľaví a nevzdá sa,“ dodal.



Netanjahu vo svojom príhovore hovoril aj o palestínskom hnutí Hamas a jeho členov prirovnal k nacistom. „Chcú zabiť a zničiť všetkých Židov. Otvorene hovoria o svojom cieli zničiť židovský štát, ale to sa nestane,“ povedal premiér.



Netanjahu v príhovore odkazoval na nepriame rokovania Spojených štátov a Iránu o jadrovom programe Teheránu. Západné krajiny totiž dlhodobo obviňujú Irán zo snahy získať jadrové zbrane. Teherán však tieto obvinenia popiera a o svojom jadrovom programe tvrdí, že je určený len na civilné účely.



Denník The New York Times minulý týždeň informoval, že americký prezident Donald Trump odrádza Tel Aviv od raketového útoku na iránske jadrové objekty s odôvodnením, že chce skúsiť najskôr diplomatickú cestu. Netanjahu vtedy varoval, že aj keby Washington pokračoval v rozhovoroch s Iránom, Izrael Teheránu nikdy nedovolí vyvinúť jadrovú zbraň.