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Netanjahu: Vláda s arabskými stranami by rozložila Izrael zvnútra
Vo voľbách minulý týždeň získal Netanjahuov vládny blok 53 kresiel, Eizenkotov opozičný blok má 48 poslancov.
Autor TASR
Jeruzalem 7. novembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu opätovne vyzval na zostavenie vlády národnej jednoty. Varoval, že nová koalícia s arabskými stranami by zničila izraelský štát. Strana Jašar lídra súčasnej opozície Gadiho Eizenkota v reakcii vyzvala spojencov Netanjahuovej strany Likud, aby sa pridali k novovznikajúcej koalícii. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a portálu Times of Isreael.
Vo voľbách minulý týždeň získal Netanjahuov vládny blok 53 kresiel, Eizenkotov opozičný blok má 48 poslancov. V oboch prípadoch to v 120-člennom Knesete nestačí na sformovanie vlády s nadpolovičnou väčšinou. Vznik nového kabinetu tak môže závisieť od podpory arabských strán, ktoré si zabezpečili bezprecedentných 19 mandátov. Eizenkota vo štvrtok arabské strany Spoločná kandidátka a Raam prezidentovi odporučili ako kandidáta na premiéra.
„Takáto vláda, závislá od islamistov, rozloží Izraelský štát zvnútra, tak ako sa to deje v európskych krajinách, a bude to ešte oveľa horšie,“ povedal Netanjahu. Vyzval preto na zostavenie vlády národnej jednoty zloženej zo všetkých strán aktuálnej vládnej koalície a ďalších sionistických politických subjektov. „Vláda národnej jednoty natrvalo odstráni jadrovú hrozbu zo strany Iránu, ochráni Izrael ako židovský štát a prinesie medzi nás jednotu,“ deklaroval. Neuviedol však, kto by mal stáť na čele takejto vlády.
„Likud a jeho spojenci sa zrazu zaujímajú o ‚jednotu‘ a širokú vládu; ak chcú, môžu pokojne verejne oznámiť rozpad svojej koalície s extrémistami... a svoju ochotu vstúpiť do vlády pod vedením premiéra Eizenkota,“ napísala strana Jašar na sieti v reakcii na Netanjahuovu výzvu.
Netanjahu sa tak vyjadril deň potom, čo ultraordoxná strana Zjednotený judaizmus Tóry (UTJ) naznačila, že by mohla podporiť vládu zloženú zo strán aktuálnej opozície. UTJ je súčasťou Netanjahuovej aktuálnej vlády, avšak vo štvrtok prezidentovi odmietla premiéra odporučiť na zostavenie novej koalície.
Avigdor Lieberman z opozičnej strany Izrael, náš domov (Jisrael bejtenu) v piatok vyhlásil, že odmieta spoluprácu s arabskými stranami a napriek svojim dlhoročným sľubom deklaroval, že je pripravený spolupracovať s ultraortodoxnými židovskými subjektmi. Urobiť kompromis je ochotný pri zákone, ktorý by nariadil odvod ultraortodoxných mužov do ozbrojených síl.
UTJ spolu s ďalšou ultraortodoxnou stranou Združenie sefardov verných Tóre (Šas) majú 13 poslancov. Vláda doterajšej opozície by s ich podporou mala tesnú väčšinu.
Zdroj televízie Kešet 12 zo strany Šas uviedol, že pokiaľ sa UTJ rozhodne podporiť Eizenkotovu vládu, Šas tomu nebude brániť. "Neexistuje žiadny scenár, v ktorom by rabíni zo strany Šas konali proti rabínom zo strany UTJ. To by viedlo k obrovskému rozkolu v komunite haredim,“ uviedol zdroj.
Izraelský prezident Jicchak Herzog v nedeľu oznámi, koho poverí zostavením novej vlády.
Vo voľbách minulý týždeň získal Netanjahuov vládny blok 53 kresiel, Eizenkotov opozičný blok má 48 poslancov. V oboch prípadoch to v 120-člennom Knesete nestačí na sformovanie vlády s nadpolovičnou väčšinou. Vznik nového kabinetu tak môže závisieť od podpory arabských strán, ktoré si zabezpečili bezprecedentných 19 mandátov. Eizenkota vo štvrtok arabské strany Spoločná kandidátka a Raam prezidentovi odporučili ako kandidáta na premiéra.
„Takáto vláda, závislá od islamistov, rozloží Izraelský štát zvnútra, tak ako sa to deje v európskych krajinách, a bude to ešte oveľa horšie,“ povedal Netanjahu. Vyzval preto na zostavenie vlády národnej jednoty zloženej zo všetkých strán aktuálnej vládnej koalície a ďalších sionistických politických subjektov. „Vláda národnej jednoty natrvalo odstráni jadrovú hrozbu zo strany Iránu, ochráni Izrael ako židovský štát a prinesie medzi nás jednotu,“ deklaroval. Neuviedol však, kto by mal stáť na čele takejto vlády.
„Likud a jeho spojenci sa zrazu zaujímajú o ‚jednotu‘ a širokú vládu; ak chcú, môžu pokojne verejne oznámiť rozpad svojej koalície s extrémistami... a svoju ochotu vstúpiť do vlády pod vedením premiéra Eizenkota,“ napísala strana Jašar na sieti v reakcii na Netanjahuovu výzvu.
Netanjahu sa tak vyjadril deň potom, čo ultraordoxná strana Zjednotený judaizmus Tóry (UTJ) naznačila, že by mohla podporiť vládu zloženú zo strán aktuálnej opozície. UTJ je súčasťou Netanjahuovej aktuálnej vlády, avšak vo štvrtok prezidentovi odmietla premiéra odporučiť na zostavenie novej koalície.
Avigdor Lieberman z opozičnej strany Izrael, náš domov (Jisrael bejtenu) v piatok vyhlásil, že odmieta spoluprácu s arabskými stranami a napriek svojim dlhoročným sľubom deklaroval, že je pripravený spolupracovať s ultraortodoxnými židovskými subjektmi. Urobiť kompromis je ochotný pri zákone, ktorý by nariadil odvod ultraortodoxných mužov do ozbrojených síl.
UTJ spolu s ďalšou ultraortodoxnou stranou Združenie sefardov verných Tóre (Šas) majú 13 poslancov. Vláda doterajšej opozície by s ich podporou mala tesnú väčšinu.
Zdroj televízie Kešet 12 zo strany Šas uviedol, že pokiaľ sa UTJ rozhodne podporiť Eizenkotovu vládu, Šas tomu nebude brániť. "Neexistuje žiadny scenár, v ktorom by rabíni zo strany Šas konali proti rabínom zo strany UTJ. To by viedlo k obrovskému rozkolu v komunite haredim,“ uviedol zdroj.
Izraelský prezident Jicchak Herzog v nedeľu oznámi, koho poverí zostavením novej vlády.