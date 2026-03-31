Netanjahu: Vo vojne proti Iránu sme dosiahli viac než polovicu cieľov
Americký minister zahraničnia Marco Rubio v pondelok vyjadril nádej na spoluprácu s časťou iránskej vlády a uviedol, že Spojené štáty od nej súkromne dostali pozitívne správy.
Washinton/Tel Aviv 31. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v rozhovore pre americkú televíznu stanicu Newsmax v pondelok uviedol, že Izrael vo vojne proti Iránu dosiahol už viac ako polovicu svojich cieľov. Harmonogram pre ukončenie vojenských operácií však stanoviť odmietol, píše TASR podľa správ agentúry AFP.
„Určite je to za polovicou. Ale nechcem tomu dávať harmonogram,“ uviedol Netanjahu s tým, že myslí za polovicou „z hľadiska misií, nie nevyhnutne z hľadiska času“. Vyjadril tiež presvedčenie, že Iránska islamská republika padne, hoci zopakoval, že to nie je cieľom americko-izraelských útokov.
„Myslím si, že tento režim sa vnútorne zrúti. Ale momentálne, práve teraz, len degradujeme ich vojenské kapacity, degradujeme ich raketové kapacity, degradujeme ich jadrové kapacity a tiež ich oslabujeme zvnútra,“ spresnil.
Netanjahu tvrdí, že Izrael svojimi útokmi zabil „tisíce“ členov iránskych Revolučných gárd a spoločne so Spojenými štátmi sú „blízko k dokončeniu ich zbrojárskeho priemyslu“.
Americký minister zahraničnia Marco Rubio v pondelok vyjadril nádej na spoluprácu s časťou iránskej vlády a uviedol, že Spojené štáty od nej súkromne dostali pozitívne správy. Šéf americkej diplomacie tvrdí, že v islamskej republike existujú „vnútorné rozpory“ a že Washington dúfa, že sa vedenia krajiny ujmú osoby s „mocou konať“.
„Dúfame, že je to tak. Je zrejmé, že tam s nami ľudia hovoria spôsobom, akým s nami predchádzajúci ľudia vo vedení Iránu v minulosti nehovorili, pričom niektoré veci sú ochotní robiť,“ vyhlásil Rubio v programe stanice ABC News bez spresnenia, o aké veci ide.
Veliteľ iránskych jednotiek Kuds, odnože revolučných gárd pre zahraničné operácie, generál Esmáíl Káání sa v pondelok v nezvyčajnom vyhlásení poďakoval spojeneckým skupinám na Blízkom východe za pomoc pri vytváraní „nového regionálneho poriadku“.
Káání uviedol, že Netanjahu chce vytvoriť „bezpečnostný pás pozdĺž regiónom“, ale konanie militantných skupín podporovaných Iránom vrátane Hizballáhu v Libanone a húsíov v Jemene „odhalili falošné sľuby režimu“. „Zvyknite si na nový regionálny poriadok,“ dodal.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí zas v pondelok vyzval Saudskú Arábiu, aby sa zbavila amerických vojenských základní na svojom území. „Irán rešpektuje Saudskoarabské kráľovstvo a považuje ho za bratský národ. Naše operácie sú zamerané na nepriateľských agresorov, ktorí nemajú žiadnu úctu k Arabom ani Iráncom, a ani nedokážu poskytnúť žiadnu bezpečnosť. Najvyšší čas na vyhostenie amerických síl,“ napísal na sociálnej sieti X.
„Určite je to za polovicou. Ale nechcem tomu dávať harmonogram,“ uviedol Netanjahu s tým, že myslí za polovicou „z hľadiska misií, nie nevyhnutne z hľadiska času“. Vyjadril tiež presvedčenie, že Iránska islamská republika padne, hoci zopakoval, že to nie je cieľom americko-izraelských útokov.
„Myslím si, že tento režim sa vnútorne zrúti. Ale momentálne, práve teraz, len degradujeme ich vojenské kapacity, degradujeme ich raketové kapacity, degradujeme ich jadrové kapacity a tiež ich oslabujeme zvnútra,“ spresnil.
Netanjahu tvrdí, že Izrael svojimi útokmi zabil „tisíce“ členov iránskych Revolučných gárd a spoločne so Spojenými štátmi sú „blízko k dokončeniu ich zbrojárskeho priemyslu“.
Americký minister zahraničnia Marco Rubio v pondelok vyjadril nádej na spoluprácu s časťou iránskej vlády a uviedol, že Spojené štáty od nej súkromne dostali pozitívne správy. Šéf americkej diplomacie tvrdí, že v islamskej republike existujú „vnútorné rozpory“ a že Washington dúfa, že sa vedenia krajiny ujmú osoby s „mocou konať“.
„Dúfame, že je to tak. Je zrejmé, že tam s nami ľudia hovoria spôsobom, akým s nami predchádzajúci ľudia vo vedení Iránu v minulosti nehovorili, pričom niektoré veci sú ochotní robiť,“ vyhlásil Rubio v programe stanice ABC News bez spresnenia, o aké veci ide.
Veliteľ iránskych jednotiek Kuds, odnože revolučných gárd pre zahraničné operácie, generál Esmáíl Káání sa v pondelok v nezvyčajnom vyhlásení poďakoval spojeneckým skupinám na Blízkom východe za pomoc pri vytváraní „nového regionálneho poriadku“.
Káání uviedol, že Netanjahu chce vytvoriť „bezpečnostný pás pozdĺž regiónom“, ale konanie militantných skupín podporovaných Iránom vrátane Hizballáhu v Libanone a húsíov v Jemene „odhalili falošné sľuby režimu“. „Zvyknite si na nový regionálny poriadok,“ dodal.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí zas v pondelok vyzval Saudskú Arábiu, aby sa zbavila amerických vojenských základní na svojom území. „Irán rešpektuje Saudskoarabské kráľovstvo a považuje ho za bratský národ. Naše operácie sú zamerané na nepriateľských agresorov, ktorí nemajú žiadnu úctu k Arabom ani Iráncom, a ani nedokážu poskytnúť žiadnu bezpečnosť. Najvyšší čas na vyhostenie amerických síl,“ napísal na sociálnej sieti X.