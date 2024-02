Netanjahu: Vojna bude pokračovať ešte mesiace

Jeruzalem 6. februára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok popoludní vyhlásil, že vojna bude pokračovať ešte "mesiace". Informoval o tom portál britskej televízie Sky News.



Netanjahu na stretnutí s členmi svojej strany Likud povedal: "Naším cieľom je úplné víťazstvo nad Hamasom. Zabijeme vedenie Hamasu, preto musíme pokračovať v bojoch vo všetkých oblastiach Pásma Gazy. Vojna sa nesmie skončiť skôr (než dosiahneme cieľ). Bude to určitý čas trvať, mesiace, nie roky."



Izraelský premiér to vyhlásil po tom, čo bývalý veliteľ amerických ozbrojených síl na Blízkom východe, generál Kenneth McKenzie, uviedol, že úspechy Izraela vo vojne v Pásme Gazy sú zatiaľ "veľmi obmedzené", teda malé.



Vojnu spustil Izrael v Pásme Gazy po bezprecedentnom útoku militantov z Hamasu na izraelské územie zo 7. októbra.



Počet Palestínčanov zabitých v Pásme Gazy stúpol na 27.478, oznámilo ministerstvo zdravotníctva v tejto enkláve, riadené palestínskym militantným hnutím Hamas.



Generál McKenzie na otázku televíznej stanice CBS, do akej miery je zatiaľ úspešná vojenská operácia Izraela v palestínskej enkláve, zhodnotil situáciu takto: "Zatiaľ sa im darí veľmi obmedzene. Myslím, že keď vojnu začali, dali si cieľ odstrániť politické vedenie a vojenské vedenie Hamasu. Zatiaľ nie sú úspešní ani v jednom."



Podľa experta na Blízky východ Charlesa Listera navyše dochádza k značnému vyostreniu nepriateľských akcií medzi izraelskými vojakmi a militantmi v Libanone, píše Sky News.