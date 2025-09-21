< sekcia Zahraničie
Netanjahu: Vojna s Hizballáhom vytvorila priestor na mier s Libanonom
Autor TASR
Jeruzalem 21. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu vyhlásil, že vojna Izraela s libanonským militantným hnutím Hizballáh vytvorila možnosť mieru s Libanonom aj Sýriou. Dodal tiež, že v rokovaniach o bezpečnostnej dohode s Damaskom síce došlo k pokroku, ale zatiaľ nie je na dosah. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Naše víťazstvá v Libanone proti Hizballáhu otvorili dvere možnosti, ktorú sme si pred našimi nedávnymi operáciami a akciami ani nedokázali predstaviť: možnosti mieru s našimi severnými susedmi,“ povedal Netanjahu na zasadnutí vlády.
„Vedieme rokovania so Sýrčanmi – dosiahli sme určitý pokrok, ale stále je pred nami dlhá cesta,“ dodal premiér. „V každom prípade by tieto rokovania, ako aj kontakty s Libanonom, neboli možné bez našich rozhodujúcich víťazstiev na severnej fronte a inde,“ ozrejmil Netanjahu.
Sýrsky prezident Ahmad Šara ešte v stredu vyhlásil, že prebiehajúce rokovania s Izraelom o uzavretí bezpečnostnej dohody by mohli priniesť výsledky „v najbližších dňoch“, pripomína Reuters. Bezpečnostnú dohodu označil za „nevyhnutnosť“ a dodal, že bude musieť rešpektovať sýrsky vzdušný priestor a územnú celistvosť a bude podliehať dohľadu Organizácie Spojených národov (OSN).
Po páde dlhoročného sýrskeho diktátora Bašára Asada v decembri minulého roka Izrael nasadil vojakov do nárazníkovej zóny pod správou OSN, ktorá oddeľuje sily oboch krajín medzi Izraelom okupovanými Golanským výšinami a zvyškom južnej Sýrie. Izrael tiež obsadil strategicky významnú horu Hermon a vykonal množstvo vzdušných úderov na sýrske vojenské ciele.
Izrael pokračuje v útokoch aj na južný Libanon, a to aj napriek prímeriu, ktorým sa v novembri 2024 skončil viac ako rok cezhraničných útokov a dva mesiace trvajúca vojna izraelskej armády s Hizballáhom. Krajina tiež ponechala svojich vojakov v piatich strategicky dôležitých lokalitách na juhu Libanonu.
Od uzavretia prímeria izraelská armáda podľa vlastných údajov zabila pri útokoch v Libanone vyše 300 operatívcov Hizballáhu s odôvodnením, že porušovali podmienky dohody o prímerí.
Vláda v Bejrúte - pod tlakom USA - nariadila libanonskej armáde, aby do konca roka vypracovala plán na odzbrojenie Hizballáhu, ktorý však tento plán odmieta.
