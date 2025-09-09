< sekcia Zahraničie
Netanjahu: Vojna v Gaze by sa mohla skončiť okamžite
Netanjahu v utorok povedal, že svet už zrejme zabudol na útok Hamasu na Izrael z roku 2023.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Jeruzalem 9. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok povedal, že vojna v Pásme Gazy by sa mohla okamžite skončiť, ak by palestínske hnutie Hamas pristúpilo na návrh prímeria USA. Vyhlásil, že Tel Aviv už návrh prijal, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Izrael prijal zásady návrhu prímeria, ktorý predložil (americký) prezident (Donald) Trump na ukončenie vojny, pričom prvým krokom by bolo prepustenie všetkých našich rukojemníkov,“ povedal Netanjahu na americkom veľvyslanectve v Jeruzaleme. „Ak sa prijme návrh prezidenta Trumpa, vojna sa môže okamžite skončiť,“ zdôraznil.
Trump v nedeľu oznámil, že predložil návrh na prepustenie rukojemníkov z Gazy, no Biely dom neposkytol žiadne bližšie informácie. Na základe návrhu by sa údajne mali zastaviť boje na jeden týždeň, odovzdať rukojemníci do 48 hodín a Izrael by mal výmenou za to zastaviť ofenzívu v meste Gaza, uvádza izraelská televízia Channel 12 a agentúra DPA.
Netanjahu v utorok povedal, že svet už zrejme zabudol na útok Hamasu na Izrael z roku 2023. „Veľká časť sveta vrátane mnohých demokratických krajín či aspoň vlád už hanebne zabudla na 7. október. Ja ale nezabúdam a Izrael nikdy nezabudne,“ vyhlásil premiér krátko po tom, čo Británia odsúdila izraelské útoky na lídrov Hamasu v katarskej Dauhe, píše AFP.
„Izrael prijal zásady návrhu prímeria, ktorý predložil (americký) prezident (Donald) Trump na ukončenie vojny, pričom prvým krokom by bolo prepustenie všetkých našich rukojemníkov,“ povedal Netanjahu na americkom veľvyslanectve v Jeruzaleme. „Ak sa prijme návrh prezidenta Trumpa, vojna sa môže okamžite skončiť,“ zdôraznil.
Trump v nedeľu oznámil, že predložil návrh na prepustenie rukojemníkov z Gazy, no Biely dom neposkytol žiadne bližšie informácie. Na základe návrhu by sa údajne mali zastaviť boje na jeden týždeň, odovzdať rukojemníci do 48 hodín a Izrael by mal výmenou za to zastaviť ofenzívu v meste Gaza, uvádza izraelská televízia Channel 12 a agentúra DPA.
Netanjahu v utorok povedal, že svet už zrejme zabudol na útok Hamasu na Izrael z roku 2023. „Veľká časť sveta vrátane mnohých demokratických krajín či aspoň vlád už hanebne zabudla na 7. október. Ja ale nezabúdam a Izrael nikdy nezabudne,“ vyhlásil premiér krátko po tom, čo Británia odsúdila izraelské útoky na lídrov Hamasu v katarskej Dauhe, píše AFP.