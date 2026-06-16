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Netanjahu vyhlásil, že bude kandidovať vo voľbách a zvíťazí
Netanjahu je najdlhšie úradujúcim premiérom Izraela a v tejto pozícii ho s prerušením vedie už takmer dvadsať rokov.
Autor TASR
Jeruzalem 16. júna (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok oznámil, že bude kandidovať v parlamentných voľbách, ktoré sú naplánované na druhú polovicu októbra 2026. Premiér potvrdil kandidatúru napriek kritike, ktorú v krajine dostáva za svoj prístup k vojne na Blízkom východe a jej následkom, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„Budem kandidovať vo voľbách a plánujem zvíťaziť,“ povedal izraelský líder počas tlačovej konferencie. Jeho strana Likud potvrdila kandidatúru už v stredu, deň po tom, čo americký prezident Donald Trump spochybnil, či sa bude súčasný 76-ročný izraelský premiér uchádzať o ďalšie volebné obdobie.
Netanjahu je najdlhšie úradujúcim premiérom Izraela a v tejto pozícii ho s prerušením vedie už takmer dvadsať rokov. Zároveň však na súde čelí obžalobe z korupcie.
Agentúra AFP pripomína, že predseda izraelskej vlády mal viaceré zdravotné problémy. Nedávno informoval, že chirurgovia mu úspešne odstránili na prostate „malý zhubný nádor v počiatočnom štádiu“. V roku 2024 podstúpil operáciu pruhu a v decembri toho istého roku mu operovali zväčšenú prostatu. Podľa informácií z jeho kancelárie bol od svojho návratu do úradu v decembri 2022 viackrát hospitalizovaný.
„Budem kandidovať vo voľbách a plánujem zvíťaziť,“ povedal izraelský líder počas tlačovej konferencie. Jeho strana Likud potvrdila kandidatúru už v stredu, deň po tom, čo americký prezident Donald Trump spochybnil, či sa bude súčasný 76-ročný izraelský premiér uchádzať o ďalšie volebné obdobie.
Netanjahu je najdlhšie úradujúcim premiérom Izraela a v tejto pozícii ho s prerušením vedie už takmer dvadsať rokov. Zároveň však na súde čelí obžalobe z korupcie.
Agentúra AFP pripomína, že predseda izraelskej vlády mal viaceré zdravotné problémy. Nedávno informoval, že chirurgovia mu úspešne odstránili na prostate „malý zhubný nádor v počiatočnom štádiu“. V roku 2024 podstúpil operáciu pruhu a v decembri toho istého roku mu operovali zväčšenú prostatu. Podľa informácií z jeho kancelárie bol od svojho návratu do úradu v decembri 2022 viackrát hospitalizovaný.