Netanjahu vyhlásil, že Izrael sa v prípade potreby ubráni sám

Tel Aviv 6. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu odmietol nátlak medzinárodného spoločenstva, ktoré žiada pozastavenie vojnového ťaženia v Pásme Gazy. Zdôraznil, že Izrael sa v prípade potreby ubráni sám, informuje TASR podľa agentúr AP a DPA.



Netanjahu pri príležitosti pondelkového Dňa pamiatky na holokaust pripomenul, že počas holokaustu v období druhej svetovej vojny svetoví lídri nečinne stáli. "Prvé ponaučenie z holokaustu preto je: Ak sa neubránime sami, nikto nás neubráni. Ak musíme zostať stáť osamote, budeme stáť osamote," povedal.



Izraelský premiér uviedol, že je naklonený dohode, ktorá by priniesla prestávku v bojoch trvajúcich takmer sedem mesiacov i prepustenie rukojemníkov zadržiavaných hnutím Hamas, píše AP. Takisto však povedal, že je odhodlaný uskutočniť inváziu do mesta Rafah na juhu Pásma Gazy - aj napriek nesúhlasu veľkej časti medzinárodného spoločenstva.



Izrael v poslednom období v Pásme Gazy vedie kruté boje, čo spôsobilo, že sa od neho odvrátili viaceré krajiny vrátane jeho najbližšieho spojenca Spojených štátov, píše DPA. Americký prezident Joe Biden opakovanie žiadal viac dodávok humanitárnej pomoci pre obyvateľstvo v tejto enkláve. Izraelského premiéra varoval, aby v rámci plánovanej ofenzívy neposielal vojakov do mesta Rafah skôr, než odtiaľ budú do bezpečia dopravené státisíce vysídlených osôb.



V Rafahu sa vzhľadom na boje v ďalších častiach Pásma Gazy uchýlilo okolo 1,5 milióna Palestínčanov. Toto mesto na hranici s Egyptom je tiež kritickým bodom vstupu humanitárnej pomoci do pobrežného palestínskeho pásma.



Deň pamiatky na holokaust (šoa) a hrdinstvo (Jom ha-šoa) tento rok pripadá na 6. mája. Pripomína šesť miliónov obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny.