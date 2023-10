Netanjahu vyhlásili, že vojna s Hamasom vstupuje do druhej fázy

Jeruzalem 28. októbra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu vyhlásil, že vojna s palestínskym militantným hnutím Hamas vstupuje do svojej druhej fázy, a to pozemnými operáciami, ktoré začali izraelské sily v pásme Gazy.



Vojna bude podľa jeho slov bude dlhá a náročná, informuje TASR podľa agentúry Reuters. Netanjahu dodal, že Izrael urobí všetko pre záchranu vyše 220 rukojemníkov, ktorých v Gaze zadržiava Hamas. S rodinami rukojemníkov sa v sobotu aj prvýkrát stretol.



Najdôležitejším a hlavným cieľom vojenskej operácie Izraela v Gaze je podľa Netanjahua "úplne poraziť nepriateľa a zaručiť existenciu" Izraela ako štátu. Izrael zároveň podľa jeho slov robí "všetko, čo je v jeho silách", aby zabránil civilným obetiam v Gaze.



Netanjahu ďalej poďakoval lídrom západných krajín za to, že stoja na strane jeho krajiny. "Budeme bojovať a zvíťazíme... je to misia našich životov," dodal na spoločnej večernej tlačovej konferencii s izraelským ministrom obrany Joavom Gallantom.



Gallant následne čiastočne zopakoval premiérové slová. "Počas posledných 24 hodín sme prešli do ďalšej fázy (vojny)," povedal. Izraelské ozbrojené sily podľa jeho slov tvrdo útočia na ciele Hamasu v Gaze, a to zo vzduchu, zeme aj od mora. "Toto nebude krátka vojna... Budeme musieť byť trpezliví," dodal.