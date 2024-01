Netanjahu vylúčil oslobodenie “teroristov” na zastavenie bojov v Gaze

Tel Aviv 30. januára (TASR) – Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok vylúčil možnosť prepustenia tisícov palestínskych zajatcov v rámci akejkoľvek dohody na zastavenie bojov v Gaze. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Chcem, aby to bolo úplne jasné… Nestiahnem IDF (armádu) z Pásma Gazy a neprepustíme tisíce teroristov. Nič také sa nestane," vyhlásil Netanjahu v osade Eli na okupovanom Západnom brehu Jordánu.



Približne v rovnakom čase začalo palestínske hnutie Hamas "študovať" návrh na prímerie, ktorého cieľom je zastaviť vojnu v Pásme Gazy. Jeho doručenie potvrdil vodca politického výboru hnutia Hamas Ismáíl Haníja. Návrh dohody je výsledkom víkendového stretnutia amerických, izraelských, katarských a egyptských predstaviteľov v Paríži.



Haníja podľa webu The Times of Israel (TOI) tvrdí, že prioritou Hamasu je ukončiť izraelskú vojenskú ofenzívu a dosiahnuť úplné stiahnutie izraelských jednotiek z Pásma Gazy.



Vojna v Pásme Gazy trvá 116 dní. Vypukla 7. októbra 2023 po útoku teroristických kománd Hamasu na územie južného Izraela. O život prišlo okolo 1200 civilistov a ďalších približne 250 zavliekli do Pásma Gazy, kde väčšinu z nich stále zadržiavajú ako rukojemníkov.



Izrael na teroristický útok odpovedal bombardovaním a pozemnou operáciou s cieľom zničiť Hamas. Boje v Pásme Gazy si podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva ovládaného Hamasom vyžiadali už viac než 26.000 obetí.