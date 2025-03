Netanjahu vymenoval nového riaditeľa kontrarozviedky Šin bet

Tel Aviv 31. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vymenoval za nového riaditeľa kontrarozviedky Šin bet bývalého veliteľa vojenského námorníctva Eliho Šarvita, oznámil v pondelok úrad predsedu vlády. Stalo sa tak napriek tomu, že najvyšší súd zablokoval rozhodnutie vlády o odvolaní súčasného šéfa Šin bet, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Po rozsiahlych pohovoroch so siedmimi kvalifikovanými kandidátmi sa premiér Benjamin Netanjahu rozhodol vymenovať bývalého veliteľa námorných síl, admirála v zálohe Eliho Šarvita, za budúceho riaditeľa Šin bet,“ upresnil vo vyhlásení úrad premiéra.



Šarvit podľa úradu slúžil v armáde 36 rokov, z toho päť rokov ako veliteľ námorníctva. „V tejto funkcii budoval sily námornej obrany teritoriálnych vôd a viedol komplexné operácie proti (militantným hnutiam) Hamas a Hizballáh a tiež Iránu,“ uvádza sa vo vyhlásení.



Izraelská vláda odvolala riaditeľa kontrarozviedky Ronena Bara v noci na 21. marca pre „pretrvávajúci nedostatok dôvery“. Opozičné strany toto rozhodnutie napadli na najvyššom súde, ktorý rozhodnutie o odvolaní zablokoval. Podľa súdu zostane blokovanie v platnosti do predloženia odvolaní, najneskôr však do 8. apríla. Netanjahu obvinil Bara, že bez jeho súhlasu viedol vyšetrovanie zamerané na krajne pravicového ministra vnútornej bezpečnosti Itamara Ben Gvira.



V reakcii na správu, že Bar strávil mesiace tajným vyšetrovaním podozrení z infiltrácie ľudí blízkych krajnej pravici do polície a ich prepojenia na Ben Gvira, Netanjahuov úrad vo svojom vyhlásení poprel, že by premiér poveril Bara zhromažďovaním dôkazov proti ministrovi.



Ronen Bar na post šéfa Šin bet nastúpil v októbri 2021. Vymenovala ho ešte predchádzajúca vláda. Jeho funkčné obdobie sa malo pôvodne skončiť až na budúci rok.