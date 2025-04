Netanjahu vypovedal v kauze Qatargate, zatkli aj dvoch jeho poradcov

Jeruzalem 1. apríla (TASR) — Izraelská polícia v pondelok v rámci vyšetrovania tzv. Katarskej kauzy zatkla Jonatana Uricha a Eliho Feldsteina, poradcov izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. V prípade v ten istý deň vypovedal aj samotný Netanjahu, informuje TASR na základe správ denníka Times of Israel a agentúry AFP.



Polícia v krátkom vyhlásení uviedla, že Urich a Feldstein boli v rámci vyšetrovania zatknutí ako podozriví. Po výsluchu boli vzatí do cely policajného zaistenia a v utorok ich predvedú pred súd, ktorý má rozhodnúť o ich vzatí do väzby.



Netanjahu krátko po zverejnení tejto informácie prostredníctvom videa oznámil, že v kauze v pondelok vypovedal aj on sám. Vyšetrovanie označil za politicky motivované a odsúdil zatknutie dvoch svojich spolupracovníkov.



„Hneď, ako som bol vyzvaný, aby som vypovedal, som oznámil, že mám čas a chcem okamžite vypovedať,“ uviedol vo vyhlásení Netanjahu. „Bolo mi jasné, že ide o politicky motivované vyšetrovanie, ale neuvedomil som si, do akej miery je politicky motivované. A Jonatana Uricha a Eliho Feldsteina držia ako rukojemníkov... Neexistuje nijaký prípad, neexistuje absolútne nič, len politický hon na čarodejnice, nič iné,“ dodal.



Ako Katarskú kauzu (Qatargate) označujú novinári podozrenia, že najbližší v Netanjahuovi spolupracovníci vrátane Feldsteina boli platení katarskou vládou za lobovanie v prospech jej záujmov a za propagáciu Kataru. Kauza bola odhalená vo februári 2025. Feldstein bol pritom v novembri 2024 zatknutý v prípade krádeže a úniku utajovaných dokumentov izraelských ozbrojených síl.



Katar je považovaný za podporovateľa palestínskeho militantného hnutia Hamas a je tiež jedným zo sprostredkovateľov v nepriamych rokovaniach o ukončení vojny medzi Hamasom a Izraelom.



Šéf izraelskej kontrarozviedky Šin Bet Ronen Bar v marci potvrdil, že tajná služba kauzu vyšetruje. Krátko nato ho na návrh Netanjahua vláda odvolala z funkcie.



Netanjahuova strana Likud kritizovala zatknutie poradcov ako pokus zvrhnúť premiéra a zabrániť odvolaniu Bara z funkcie. Generálnu prokuratúru a šéfa Šin Bet obvinila, že pomocou zatykačov chcú uskutočniť „štátny prevrat“.



Kritici premiéra sa obávajú, že Netanjahu by mohol nahradiť Ronena Bara človekom, ktorý je mu lojálny a zastaví vyšetrovanie kauzy. Varujú, že domáca tajná služba by sa mohla stať nástrojom premiéra v boji proti jeho politickým oponentom.



Minister financií Smotrič rezignoval na svoju funkciu





Izraelský minister financií Becalel Smotrič rezignoval v pondelok na svoju funkciu. Oznámil to v liste adresovanom premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters. Podľa portálu Ynetnews ide o dočasný krok súvisiaci so spormi v tamojšom kabinete.



Smotrič prostredníctvom svojho hovorcu oznámil, že tento krok je protestom proti požiadavke lídra strany Židovská sila (Ocma jehudit) Itamara Ben Gvira na ďalšie ministerské pozície po jeho návrate do kabinetu.



Reuters pripomína, že po odchode Smotriča sa Netanjahuova koalícia zrejme nerozpadne.



Predseda koaličnej strany Náboženský sionizmus svoje rozhodnutie odôvodnil porušením dohôd medzi jeho frakciou, Ben Gvirom a Netanjahuom v súvislosti s návratom a odvolaním istých poslancov po tom, izraelský parlament minulý týždeň v stredu schválil opätovné vymenovanie Ben Gvira a ďalších dvoch členov jeho krajne pravicovej strany za členov kabinetu.



Ben Gvir a jeho strana opustili vládnu koalíciu v januári, pretože nesúhlasili s uzavretím prímeria s palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy. Trojica politikov ohlásila svoj návrat do vládnej koalície po tom, ako izraelská armáda obnovila svoju ofenzívu v tejto palestínskej enkláve.



Spolu s Ben Gvirom sa do vlády vrátia aj dvaja ministri z jeho strany, Amichaj Elijahu ako minister kultúrneho dedičstva a Jicchak Wasserlauf ako minister pre rozvoj periférnych oblastí, Negevu a Galiley.



Smotričov manéver sa viaže na tzv. nórsky zákon, na základe ktorého môžu ministri alebo námestníci ministrov izraelskej vlády rezignovať na svoj post v Knesete, aby sa sústredili na svoje výkonné povinnosti, čo umožní ďalšiemu kandidátovi na zozname ich strany vstúpiť do parlamentu, približuje Ynetnews. Ak minister neskôr opustí kabinet, môže sa vrátiť do Knesetu, a náhradník odstúpi.



Po rezignácii Smotriča odíde z Knesetu Jicchak Kroicer zo strany Ocma jehudit.